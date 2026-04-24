Nećete vjerovati kako su Hrvatsku podcijenili uoči svjetskog prvenstva, ovo ćemo im zapamtiti

Svjetsko prvenstvo počinje za samo 49 dana, a jedna od najpoznatijih stranica za analizu i nogometnu statistiku Opta Joe objavila je predviđanja za najveće favorite Mundijala na sjevernoameričkom kontinentu. Branitelj naslova Argentina nalazi se četvrtom mjestu s 10.7 posto vjerojatnosti, a ukoliko opet budu svjetski prvaci, postat će prva momčad od Brazila 1962. koja je uspješno obranila trofej.

Na dnu ljestvice smješteni su autsajderi Curacao, Haiti, Zelenortska Republika, Saudijska Arabija i Katar koji nemaju nikakve šanse (0.0), a od 48 momčadi zanimljivo je kako su naši protivnici u skupini na 3., 35. te 39. mjestu. Engleska ima 11.3 posto, Gana 0.2, a Panama 0.1 posto.

Najveće šanse ima za osvajanje trofeja ima Španjolska sa 16.3 posto. Hrvatsku su stavili na tel 17. mjestu s tek 1.3 posto, isto koliko ima i SAD, a primjerice Kolumbija je na 11. mjestu s 2.0 posto, što je poprilično nerealan scenarij. Spomenimo i kako je BiH na 32. mjestu s 0.2 posto, a koliko su predviđanja točna, procijenite sami.

49 days to go - Holders Argentina 🇦🇷 have the fourth-highest probability of lifting the 2026 #FIFAWorldCup (10.7%).



Should they do so, they would become the first team since Brazil in 1962 to successfully defend the trophy.



