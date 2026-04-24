Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NE VJERUJU NAM

Nećete vjerovati kako su Hrvatsku podcijenili uoči svjetskog prvenstva, ovo ćemo im zapamtiti

World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Croatia v Faroe Islands
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.04.2026.
u 09:45

Branitelj naslova Argentina nalazi se četvrtom mjestu s 10.7 posto vjerojatnosti, a ukoliko opet budu svjetski prvaci, postat će prva momčad od Brazila 1962. koja je uspješno obranila trofej

Svjetsko prvenstvo počinje za samo 49 dana, a jedna od najpoznatijih stranica za analizu i nogometnu statistiku Opta Joe objavila je predviđanja za najveće favorite Mundijala na sjevernoameričkom kontinentu. Branitelj naslova Argentina nalazi se četvrtom mjestu s 10.7 posto vjerojatnosti, a ukoliko opet budu svjetski prvaci, postat će prva momčad od Brazila 1962. koja je uspješno obranila trofej.

Na dnu ljestvice smješteni su autsajderi Curacao, Haiti, Zelenortska Republika, Saudijska Arabija i Katar koji nemaju nikakve šanse (0.0), a od 48 momčadi zanimljivo je kako su naši protivnici u skupini na 3., 35. te 39. mjestu. Engleska ima 11.3 posto, Gana 0.2, a Panama 0.1 posto. 

Najveće šanse ima za osvajanje trofeja ima Španjolska sa 16.3 posto. Hrvatsku su stavili na tel 17. mjestu s tek 1.3 posto, isto koliko ima i SAD, a primjerice Kolumbija je na 11. mjestu s 2.0 posto, što je poprilično nerealan scenarij. Spomenimo i kako je BiH na 32. mjestu s 0.2 posto, a koliko su predviđanja točna, procijenite sami. 

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!