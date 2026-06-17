Legendarni engleski branič upozorio svoju reprezentaciju: Moraju se paziti ova tri Hrvata

Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 22 sata započinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu utakmicom protiv Engleske u Dallasu. Riječ je o utakmici koja je i za mnoge neutralne navijače jedna od najiščekivanijih u prvom krugu, a najviše za hrvatske i engleske igrače. Prije utakmica, legendarni engleski branič Kyle Walker napisao je kolumnu za The Sun u kojoj je istaknuo snagu hrvatske reprezentacije.

Bivši branič Tottenhama i Manchester Cityja posebno je istaknuo trojicu hrvatskih reprezentativaca - Luku Modrića, Joška Gvardiola i Matea Kovačića. Zanimljivo jest kako je Walker igrao sa svom trojicom, s Lukom u redovima Spursa, a s Gvardiolom i Kovačićem u dresu Cityja. Najviše mjesta u tekstu dao je Modriću:

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- Luka Modrić sada ima 40 godina, ali i dalje je igrač koji diktira utakmicu vlastitim ritmom. On je lider. Ne na glasan način, nego po tome kako traži loptu u svakoj prilici i onda pokaže što s njom može napraviti - napisao je o njemu. Dodao je i kako na Modriću godine nisu ostavile toliki trag jer je riječ o igraču koji se ne oslanja na svoje fizičke sposobnosti, nego na nogometnu inteligenciju.

Dodao je i kako je već u Tottenhamu vidio kako će Modrić postati jedan od najboljih veznjaka na svijetu zbog svoje sposobnosti da poveže linije i sjajnim dodavanjima vanjskim dijelom stopala.

Za Kovačića je rekao kako je riječ o iskusnom igraču koji je igrao za klubove poput Intera, Real Madrida, Chelseaja i Manchester Cityja. Opisao ga je kao igrača sličnom Modriću, ali dodao je kako hrvatski kapetan ipak ima veći raspon dodavanja i bolju viziju igre.

Što se tiče Gvardiola, Walker kaže kako je riječ o igraču kojem je trebalo neko vrijeme da se privikne na Premier ligu, ali je u posljednjih nekoliko godina postao jedan od kljućnih igrača za Manchester City koji jednako dobro može igrati na više pozicija.

Osim što je igrao s trojicom navedenih igrača, Walker je dobro upoznat s kvalitetama Hrvatske. Bio je jedan od ključnih igrača Engleske na Mundijalu 2018. kada ih je upravo Hrvatska svladala u polufinalu i poslala u utakmicu za treće mjesto gdje su poraženi od Belgije. Za mnoge je jedan od najboljih engleskih braniča u povijesti.



