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EMOTIVAN SUSRET U DALLASU

FOTO Kći heroja Domovinskog rata posjetila Vatrene, Modrić joj uručio dres pred povijesni ogled s Englezima

Gošća Vatrenih, kći poginulog branitelja
Foto: Drago Sopta/HNS
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VL
Autor
Mateja Papić
17.06.2026.
u 20:38

Martinu i njezina supruga Samuela, koji žive u Pflugervilleu pokraj Austina u Teksasu, u hotelu Vatrenih dočekali su predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić

Uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske, hrvatsku reprezentaciju u Dallasu posjetila je posebna gošća – Martina Caswell, rođena Senčić, kći Ivana Senčića, hrvatskog branitelja koji je stradao u Domovinskom ratu. Martinu i njezina supruga Samuela, koji žive u Pflugervilleu pokraj Austina u Teksasu, u hotelu Vatrenih dočekali su predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.

Modrić je velikoj navijačici hrvatske reprezentacije poklonio i potpisao svoj dres, koji će joj ostati kao trajna uspomena na susret s Vatrenima. Poseban trenutak obilježila je i fotografija Kustića, Dalića i Modrića sa zastavom kojom je bio prekriven lijes njezina oca na pogrebu u Vinkovcima 21. veljače, piše HNS.

Ivan Senčić bio je jedan od branitelja koji su se godinama vodili kao nestali. Kao 27-godišnji ranjenik odveden je iz vukovarske bolnice 1991. godine, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u pojedinačnoj grobnici na Ovčari te identificirani prošle godine. Njegova kći Martina imala je tek deset mjeseci kada je njezin otac nestao. Ivan Senčić jedna je od devet žrtava Domovinskog rata koje su nakon dugogodišnje potrage nedavno identificirane na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

FOTO Kći heroja Domovinskog rata posjetila Vatrene, Modrić joj uručio dres pred povijesni ogled s Englezima
Gošća Vatrenih, kći poginulog branitelja
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Da podsjetimo, Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 22 sata u Dallasu igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Engleske, jednog od glavnih favorita turnira. Susret se igra u skupini L, u kojoj se još nalaze Gana i Panama. Vatreni i Englezi dosad su odigrali 11 međusobnih susreta. Hrvatska ima tri pobjede, dvije utakmice završile su remijem, a Engleska je slavila šest puta. Najpoznatiji dvoboj bio je polufinale SP-a 2018. u Rusiji, kada je Hrvatska nakon produžetaka pobijedila 2:1 i izborila povijesno finale.

Engleska uoči turnira slovi kao jedan od kandidata za naslov, s momčadi procijenjenom na oko 1,36 milijardi eura, dok vrijednost hrvatske reprezentacije iznosi oko 387 milijuna eura. Iako mnogi Hrvatsku vide kao autsajdera, povijest pokazuje da Vatreni često najbolje partije pružaju upravo protiv najvećih reprezentacija. Glavni sudac utakmice bit će Francuz Clément Turpin, koji je Hrvatskoj dosad sudio četiri puta, a Vatreni su u svim tim susretima pobijedili.
Ključne riječi
HNS Luka Modrić hrvatska nogometna reprezentacija

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VA
VanjaPlank
21:06 17.06.2026.

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