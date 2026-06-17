Iza ponoći povijesni susret 'crnih zvijezda' i 'crvene plime' u hrvatskoj skupini smrti

U Torontu će danas igrati Gana i Panama. Bit će to njihov povijesni, prvi međusobni ogled. S jedne strane stoji Gana, afrički div bogate nogometne tradicije, četverostruki kontinentalni prvak poznat pod nadimkom "crne zvijezde", koji očajnički traži povratak na staze stare slave. S druge strane je Panama, "crvena plima", relativno novi na svjetskoj sceni, koja je nakon bolnog debija na mundijalu 2018. godine doživjela preporod i sada dolazi s jasnom ambicijom da pokaže kako više nije samo prolaznik. Svaki ispušteni bod u ovom susretu mogao bi biti koban s obzirom na to da ih u nastavku natjecanja čekaju bivši svjetski prvaci Englezi i osvajači bronce s prošlog prvenstva, Hrvati.

Unatoč tome što su se relativno uvjerljivo kvalificirali za mundijal kao pobjednici svoje skupine, završivši šest bodova ispred Madagaskara, razdoblje nakon toga pretvorilo se u pravu noćnu moru. Momčad je ušla u prvenstvo sa šokantnim nizom od sedam utakmica bez pobjede, upisavši jedan remi i čak šest poraza. Porazi od Austrije (5-1), Njemačke (2-1) i Meksika (2-0) u prijateljskim susretima upalili su sve alarme i doveli do smjene izbornika Otta Adda. Na klupu je sjeo iskusni portugalski strateg Carlos Queiroz, čovjek koji će ovim turnirom ispisati povijest kao tek treći trener koji je vodio momčad na čak pet svjetskih prvenstava.

Problemi za Queiroza dodatno su se zakomplicirali uoči same utakmice s Panamom. Najveći udarac stigao je u obliku birokratske prepreke: ključni vezni igrač Thomas Partey, bivši igrač Arsenala, nije dobio kanadsku vizu i neće moći nastupiti. On će ostati u trening-bazi u Bostonu i vjerojatno će se priključiti momčadi za utakmice protiv Engleske i Hrvatske. Sav teret sada pada na leđa veterana i kapetana Jordana Ayewa, napadača Leicester Cityja koji je sa sedam golova bio najbolji strijelac momčadi u kvalifikacijama. Zanimljiva statistika sugerira da bi Ayewov pogodak mogao značiti i uzbudljivu utakmicu, jer je čak 12 od posljednjih 14 utakmica u kojima je zabio za Ganu završilo s više od 2,5 gola.

Kao i Gana, i Panama ima svojih briga s ozljedama. Njihov vjerojatno najbolji igrač, veznjak Adalberto Carrasquilla, propustio je sve pripremne utakmice zbog ozljede. Iako je primijećen na treningu, njegov nastup je upitan, a izbornik Christiansen ne želi riskirati pogoršanje ozljede. Srce momčadi je 36-godišnji kapetan Aníbal Godoy, iskusni veteran koji se nada svom 156. nastupu za reprezentaciju. U napadu, najveća opasnost prijeti od Ismaela Díaza. Šest od njegovih posljednjih sedam golova za reprezentaciju postigao je u prvom poluvremenu.

Gledajući njihove dosadašnje rezultate protiv momčadi s drugih kontinenata, Gana ima pozitivno iskustvo protiv CONCACAF reprezentacija na svjetskim prvenstvima s dvije pobjede i jednim porazom. S druge strane, jedini susret Paname s afričkom momčadi na mundijalu bio je poraz od Tunisa (1:2).