Po svim snimkama Hajduk je zabio iz zaleđa! Kad je VAR proradio, već je bilo kasno...

U nervoznoj utakmici punoj tenzija i kontroverze Istra 1961 i Hajduk su odigrali bez pobjednika 1:1 na ispunjenoj Aldo Drosini u sklopu drugog dvoboja 22. kola HNL-a. Pulski i splitski sastav su se očito pretplatili na ovakav rezultat, budući da je današnja utakmica bila treća od tri ovosezonske koja je završila tim rezultatom. Tako je Gennaro Gattuso i u trećem pokušaju kao trener Hajduka ostao bez pobjede protiv Istre 1961.

Nije se uspio popraviti dojam oko Hajdukove igre, a bijeli nisu uspjeli svojim navijačima pružiti poklon dva dana nakon 114. rođendana kluba. Itekako se sad može utvrditi da je Hajduk u rezultatskoj krizi. U posljednjih sedam ligaških dvoboja splitska momčad je upisala tek dvije pobjede, a kad gledamo bodovni učinak tek devet od 21 mogućeg boda. I u jednoj od te dvije rijetke pobjede, one u prošlom kolu protiv Varaždina (1:0), igrači Hajduka su počašćeni zvižducima. Rezultati su itekako ispod očekivanja, a igra možda čak i više. S druge strane, Istra u posljednjih osam utakmica vrijedno skuplja bodove, s tek jednim porazom, onim protiv Dinama s početka proljetnog dijela (1:3) u Zagrebu.

Istra je do vodstva došla u 13. minuti kontranapadom kojeg je započeo i završio krilni napadač Vinko Rozić. On je potegnuo sprint od 40-ak metara, odigrao lijevo za Maurića, a Maurić je niskim centaršutom pronašao upravo Rozića koji je s peterca mirno završio 'školski' kontranapad. Roziću je to drugi pogodak u četiri nastupa za Istru od dolaska iz Posušja, a zabio je golove najvećim hrvatskim klubovima, Dinamu direktno iz kornera i sada Hajduku. Hajduk je nakon toga stisnuo, ali Istra je imala konkretnije situacije iz kontranapada, koje je lošim potezima 'uprskao' napadač Kristian Fućak.

Prijelomni i kontroverzni trenutak dogodio se u 29. minuti dvoboja. Marko Livaja je u kaznenom prostoru Istre odložio loptu za Abdoulieja Sanyanga Bambu koji je s desne strane fantastično plasirano pogodio unutarnju stranu vratnice Istrinog gola za izjednačenje. Međutim, prema svim dostupnim snimkama dojam je da je Bamba gol postigao iz nedozvoljene pozicije, iz zaleđa, u najmanju ruku je to bila iznimno sumnjiva situacija. Zašto se VAR sustav nije uključio? Zato što je od 21. do 34. minute dvoboja bio van funkcije zbog nestanka struje na stadionu Aldo Drosina. Kad smo dobili obavijest da je VAR ponovno u funkciji, bilo je prekasno odraditi provjeru jer se igra već nastavila.

Drugi dio je obilovao nervozom i žutim kartonima (ukupno sedam), a u pravim prilikama je prednjačila Istra. Prvi je na redu bio zicer kojeg je imao Kristian Fućak u 60. minuti. Lisica je ukrao loptu Diallu, podvalio za Lončara koji je na petercu našao napadača Istre, no njegov relativno slab udarac fantastično je nogom obranio Hajdukov vratar Ivan Lučić. Drugi zicer je bio iz rubrike 'nevjerojatno, ali istinito', kad je Lisica dobio centaršut na metar od Hajdukovog gola, ali umjesto zakucavanja lopte u mrežu išao driblati vratara Lučića te mu je lopta pobjegla. Hajduk se, gledajući cijelo drugo poluvrijeme, više branio od opasnih naleta nego što je napadao, a tek su pokušali snažnije ići prema naprijed u samoj završnici utakmice. Jedina situacija bijelih koju vrijedi izdvojiti jest promašeni centaršut Livaje koji je išao pod gredu Istrinog gola, ali je Franko Kolić to uspio spasiti i iščupati.

Hajduk će prenoćiti na vrhu ljestvice HNL-a, ali već danas Rijeka pobjedom u Osijeku može preskočiti splitski sastav i nakon jednog kola se vratiti na prvo mjesto u prvenstvu.