IŠČEZNUO U BOSPORU

Plivač (29) nestao tijekom utrke. Spasioci ga traže u vodama između dva kontinenta

Second round of peace talks between Russia and Ukraine, in Istanbul
CAGLA GURDOGAN/REUTERS
VL
Autor
Hina
25.08.2025.
u 16:00

"Usko surađujemo s obalnom stražom i policijom kako bismo rasvijetlili ovaj incident", priopćio je Turski olimpijski odbor (TMOK)

Dvadesetdevetogodišnji ruski plivač nestao je u nedjelju tijekom tradicionalnog godišnjeg plivanja preko Bosporskog tjesnaca, priopćio je Turski olimpijski odbor, organizatori Bosporske međukontinentalne plivačke utrke.

Ruski plivač natjecao se u 37. izdanju popularne utrke od 6,5 kilometara, koja je izazovna zbog jakih struja koje teku kroz tjesnac između Azije i Europe. Sudjelovalo je više od 2800 plivača iz 81 zemlje.

Second round of peace talks between Russia and Ukraine, in Istanbul
1/27

"Usko surađujemo s obalnom stražom i policijom kako bismo rasvijetlili ovaj incident", priopćio je Turski olimpijski odbor (TMOK). "Utrka završava dva sata nakon što posljednji plivač uđe u vodu. Na kraju je provjerena cijela staza i utvrđeno je da u vodi više nema plivača".

Promet brodova i tereta obustavljen je tijekom utrke. Bospor povezuje Crno more s Mramornim morem, a preko Dardanela s Egejskim i Sredozemnim morem.

Ključne riječi
Bospor Plivanje

