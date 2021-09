Plenković: Oduševljen sam s Ciboninom igrom i njenim mladim igračima

Pomalo neočekivano, košarkaši Cibone pobjednici su prvog izdanja opatijskog Liburnia kupa. Nakon velikog iznenađenja prvog dana i pobjede nad deseterostruko skupljim beogradskim Partizanom, Cibona je u finalu pregazila talijanskog prvoligaša Pesaro (80:51) trenerski predvođenog Ciboninom legendom Aco Petrovićem.

Osvajač pobjedničkog pehara bio je poznat već sredinom treće četvrtine kada su Zagrepčani poveli sa "plus 22" (48:26). Tu dionicu, najbolji Cibos Branković, otvorio je sa četiri koša u nizu i blokadom, a sve je začinio razigravač Gnjidić zakucavši iz prodora preko suparničkog igrača. A toj atrakciji, najvećoj na utakmici, iz prvog reda zapljeskao je i hrvatski premijer koji je stigao na drugo poluvrijeme ove utakmice.

Kao veliki zaljubljenik u kraljicu igara i košarkaški rekreativac Andrej Plenković nam je kazao:

- Cibona je bila impresivna. Pobijediti Pesaro sa 30 razlike za svako je poštovanje. Ja sam oduševljen novim naraštajem i njihovom brzom i učinkovitom igrom. Pored odlične tranzicije imali su i jako dobar šut - kazao je Andrej Plenković izdvojivši trojicu mladih Cibosa:

- Centar Branković je izvanredan. Imao je šut za dvicu 100 posto a ima jako dobar osjećaj za prostor, zna gdje je i što mu je u reketu za činiti što je za centra najvažnije. Mladi Prkačin je standardno dobar, a Gnjidić je izveo jedno efektivno zakucavanje što je bio i najatraktivniji potez utakmice. Uistinu sam uživao.

A u izvedbi svojih igrača zacijelo je uživao i Cibonin trener Vladimir Jovanović koji se i ovaj puta uspio othrvati euforiji što mu je i pedagoški zadatak:

- Ne smijemo dozvoliti da nas pojedini rezultat ili bilo koja pobjeda zavara i da pomislimo da smo nešto veliko učinili. Jer mi ako sa svima ne igramo 100 posto, nećemo dobro proći. A ni ovo nije bilo naših 100 posto, mi imamo još rezervi. Mladi smo i ako nemamo dovoljno vrhunskog kvaliteta moramo vrhunski raditi, a mi doista jako puno radimo. Puno vremena provodimo u našoj dvorani, to je jedini put.

Od najboljeg igrača turnira - centra Danka Brankovića - može se očekivati i vrhunska kvaliteta

- Da ga ne hvalimo previše. I pred njim je puno rada. Talentiran jest, to svi znamo, no talent je jedno a dobra igra i kako se do nje dolazi je nešto drugo - ističe strateg vukova koji su najugodnije iznenađenje pripremnih utakmica.

A spomenuti Cibonin "toranj" Branković (216 cm) u ovoj je utakmici upisao 12 koševa, 6 skokova i 3 asistencije no jednako je vrijedno i to kako je čuvao svoj reket. Dvoznamenkasti Cibosi bili su još i BiH reprezentativac Gegić (12), Radovčić (11) i Amerikanac Reuvers (10). U Acinu sastavu prednjačio je pak Brazilac Pacheco (15 koševa, 5 asista), a drugi po učinkovitosti bio je mladi Senegalac Camara (11 koševa) koji je Aci stigao na posudbu iz bolonjskog Virtusa.

U ovoj utakmici uštopani Amerikanac Sanford (bez koša iz igre, uz šut 0-6) ukupno je ubacio 32 koša i najbolji je strijelac turnira. Osim njega i MVP-ja Brankovića u najboljoj petorci turnira su još i Cedevitin Šćuka, Partizanov Smailagić i Cibonin Amerikanac Reuvers.