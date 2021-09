Entuzijast Bobo i s teškom ozljedom izveo malo čudo pa okupio Partizan, Cibonu...

Kako već dva ljeta u Zadru nema predsezonskog euroligaškog turnira, na sjajnu ideju došao je Matuljac Robert Jurković (56). Ovaj negdašnji košarkaš a danas trener prije četiri godine uspješno je uspješno organizirao turnir na kojem je Hrvatska ugostila selekcije Ukrajine i Slovenije iz čega je proistekla i pomisao na tradicionalni klupski turnir. A on je upravo ovih dana doživio svoje prvo izdanje.

- Nama je zadarski turnir bio uzor i uvijek će biti. Mi nemamo infrastrukturu kao oni za organizirati turnir na razini Eurolige, ali možemo organizirati turnir na nekoj srednjoj europskoj razini, za klubove koji igraju druga europska natjecanja - kazuje nam popularni Bobo koji je za ovu priliku prikupio zanimljiv sastav sudionika.

I već prvog dana imalo se što za vidjeti. Štoviše, Pesaro je pobijedio favoriziranu Cedevita Olimpiju, a Cibona je nadjačala višestruko skuplji Partizan pa je popularni Bobo ipak dobio zanimljive parove za završni dan. A na finale Cibone i Pesara (petak, 20 sati), saznajemo, navratiti bi mogao i premijer Plenković koji je bivši košarkaš i strastveni hakler koju rekreaciju upražnjava upravo najviše ovdje, u Opatiji, kada je na odmoru u obližnjoj državnoj vili.

Foto: Privatni album

S obzirom da je i sam strastveni hakler, Jurkoviću se dogodilo najgore što se jednom organizatoru moglo dogoditi. Petnaest dana prije turnira, u jeku najvećih priprema, otišla mu je Ahilova tetiva pa je sve odradio na štakama umjesto da miruje. No, Bobo je stari tip košarkaškog entuzijasta, onakav kakvih sve više nedostaje jer ih je sve manje. A uspio je i animirati širok spektar sponzora.

- Bez podrške Liburnia Hotels and Villas bili bismo u ogromnom problemu pa zahvaljujemo njihovu menadžmentu koji su prepoznali ovu sportsku priču. Štoviše, i oni su izrazili želju da turnir bude tradicionalan. Da ne zaboravim, podržavaju nas i Hrvatski olimpijski odbor, Ministarstvo turizma i sporta, HEP, Jadrolinija, Grad Opatija, lokalna turistička zajednica, Janaf, ACI, Storm Security...

Pričali smo s njim dok je rješavao organizacijsku problematiku ili je pak dijelio VIP ulaznice pa smo stekli dojam da ih je više darivao nego prodao. No, to je Bobo, on uživa kada u stoliccama na parketu, ili kasnije u obližnjem kafiću, vidi uvažene košarkaške goste počevši s legendama Skansijem i Jerkovom preko Mulaomerovića, Bećirovića i Brezeca pa sve do aktualnih trenerskih veličina poput Spahije.

A kako je došlo do ovakva sastava turnira, Jurković je objasnio ovim riječima:

- Presjednik Partizana Ostoja Mijailović čest je gost Opatije, a dobro ga znaju moji prijatelji. Nakon toga sam pričao s Tomislavom Golemcem, bratom od Jurice Golemca pa sam ga pitao da li bi nam Jurica doveo Cedevita Olimpiju. Već je bio dogovoren Repešin Fortitudo, a onda je ispalo da oni moraju isto vrijeme igrati talijanski Superkup pa mi je Jasko predložio da zovem Acu i njegov Pesaro. A Cibonu sam zvao kao jedan od vodećih domaćih klubova koje uvijek trebamo imati u sastavu turnira. Ja sam htio da u tri dana svi igraju sa svima, no klubovi su mi rekli da im je to previše u ovom razdoblju priprema. Onda sam ja došao na ideju na na slobodan dan sva četiri trenera održe tematsko predavanje.

A od trenera nazočnih momčadi, od Željka Obradovića i Aleksandra Petrovića te od perspektivnih trenerskih snaga Jurice Golemca i Vladimira Jovanovića, imalo se što saznati. Inače, utakmice se igraju u dvorani Marino Cvetković, a turnir je organizirala istoimeno Društvo za sportsku rekreaciju osnovano u čast poginulom branitelju i košarkašu.

- Marino je bio moj prijatelj još iz djetinjstva i moj suborac u ratu. Obojica smo bili dragovoljci, on je smrtno stradao 12. prosinca 1991. na ličkom bojištu, a ja sam imao više sreće - istaknuo je Jurković čiji se košarkaški entuzijazam oslikava i u trenerskim predavanjima.