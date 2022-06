Plavi idu na klub koji vodi legendarni dinamovac? 'Imamo dobru momčad, s puno stranaca'

Dinamo je saznao protiv koga će igrati u drugom pretkolu Lige prvaka, kuglice u Nyonu plavima su dodijelile boljega iz susreta prvog pretkola, a riječ je o makedonskom prvaku Shkupiju ili prvaku Gibraltara Lincolnu. Plavi su tako dobro prošli jer su u svom dijelu ždrijeba mogli dobiti i prilično jaki Zürich ili pak Slovan iz Bratislave. Tako da je jedna od te dvije momčadi najbolji suparnik kojega su mogli dobiti u ždrijebu. Prva utakmica igrat će se u Maksimiru 19. ili 20. srpnja, a uzvrat, najvjerojatnije, sedam dana kasnije u Skoplju.

Naime, favorit u prvom pretkolu je makedonski Shkupi, očekuje se da će klub iz Sjeverne Makedonije proći tu prvu prepreku i igrati protiv Dinama. Bude li tako, bit će to novi povratak Goce Sedloskog u Maksimir, on je, naime, trener Shkupija, a sedam sezona igrao je u Dinamu, bio je i kapetan plavih, a kasnije je stalno figurirao kao kandidat za trenera prve momčadi, da bi na kraju vodio drugu momčad plavih.

Goce: Dinamo stalno u skupini

Gocu Sedloskog zatekli smo pozivom u Ohridu, ondje je na pripremama s momčadi.

- Upravo smo završili trening i vidio sam kako je prošao ždrijeb, a i svi me već zovu. No, ne bih volio sad govoriti o Dinamu, mi prvo moramo proći prvo pretkolo da bismo došli do Dinama, pa kad to napravimo, onda ćemo govoriti o utakmicama s plavima. Imali smo sreće sa ždrijebom u prvom pretkolu, mogli smo dobiti puno jačeg suparnika od gibraltarskog Lincolna, ali se ne zavaravam da će i to biti lako, znate kakav je danas nogomet - rekao je Goce Sedloski te ipak dodao pokoju riječ i o Dinamu, svom bivšem klubu:

- Bar ja dobro znam što je i kakav je Dinamo, koliko sam godina proveo u Maksimiru, a i sad dolazim svake godine u Zagreb. Plavi svake sezone igraju u skupinama europskih natjecanja, ali sad se neću fokusirati na njih, nego na Lincoln.

Shkupi je prvak Sjeverne Makedonije, kakvu momčad imate?

- Dobru, riječ je o momčadi s puno stranaca, ima igrača sa svih strana svijeta. Nakon 20 godina, klub je osvojio naslov prvaka, na kraju smo konkurenciju ostavili 12 bodova, a naslov izborili pet kola prije kraja, iako to nije bilo lako kako izgleda s obzirom na bodovnu prednost - rekao je Sedloski te izvijestio da je s momčadi već desetak dana na pripremama u Ohridu, a pripreme će nastaviti u Turskoj.

Prema Transfermarktu, momčad mu vrijedi šest milijuna eura, a na toliko je sad procijenjen samo Bruno Petković (Dinamo na 95 milijuna), a najskuplji igrači su ofenzivni vezni iz Kostarike Freddy Alvarez i napadač iz Nigerije Sunday Adetunji, svaki je procijenjen na 800.000 eura. Shkupi igra na stadionu Čair u Skoplju koji prima 15-ak tisuća gledatelja.

Nadamo se da će Dinamo već u prvoj utakmici u Maksimiru, bude li mu suparnik makedonski prvak, postići dobar rezultat jer se sa Sedloskim ne smije šaliti. Dobro se sjećamo 2016. godine kada su plavi igrali u kvalifikacijama s Vardarom koji je tada vodio Sedloski. Pratili smo ih već na pripremama u Sloveniji gdje je bio i Dinamo, gledali njihovu utakmicu u društvu sa Zlatkom Kranjčarom koji je tada vodio maksimirsku momčad. Autogolom Vardarova igrača i pogotkom Marka Roga plavi su u Skoplju sretno pobijedil s 2:1, a Vardar je pogodio prečku i dvaput vratnicu. U Maksimiru bilo je 3:2 za Dinamo, ali je Vardar pogocima Darka Velkovskog vodio s 1:0 i 2:1, no dva pogotka Pjace i jedan Paula Machada donijeli su pobjedu Kranjčarovoj momčadi.

Čačić: Nema podcjenjivanja

Na stranici Shkupija objavljena je zahvala Dinamu. Naime, plavi su Skopljancima čestitali na naslovu prvaka, pa im oni zahvaljuju ističući da je to prilika za početak lijepe suradnje. Makedonski mediji ističu pak da za Dinamo igraju makedonski reprezentativci Arijan Ademi i Stefan Ristovski.

No, ne treba unaprijed otpisati ni Lincoln iako dolazi iz nogometnog liliputanca Gibraltara. No, isti taj Lincoln prošle je sezone igrao u skupini Konferencijske lige. Prvo je u kvalifikacijama za Ligu prvaka s ukupnih 7:2 izbacio luksemburšku Folu iz Escha, a u drugom pretkolu izbacio ga je rumunjski Cluj. Potom je igrao u trećem pretkolu Europske lige i s ukupnih 4:2 izbacio ga je Slovan iz Bratislave, a zatim je u doigravanju Konferencijske lige svladao na jedanaesterce Rigu. U skupini je potom izgubio sve utakmice (Kopenhagen, PAOK i ponovno Slovan). Trener mu je Raúl Castillo, igra na stadionu Victoria (5000 mjesta), a vrijednost momčadi je 1,78 milijuna eura.

- Mi ćemo suparniku pristupiti ozbiljno, s namjerom da do tih utakmica budemo u optimalnom stanju. Ni jedna momčad nije lagani suparnik, ali mislim da bi nam teže bilo s momčadi iz Skoplja, to je vrući teren, Goce Sedloski je naš bivši igrač i dobro nas pozna, ali najvažnije je da budemo spremni - rekao je trener plavih Ante Čačić.

