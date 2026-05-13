Hajdukovci mogu biti jako sretni što je Dinamo osvojio Kup, plavi su im učinili veliku uslugu

Dinamo je danas na osječkoj Opus Areni u finalu Kupa svladao Rijeku (2:0) te tako osvojio dvostruku krunu. A taj je podatak važan i zbog raspleta koji će od naših klubova u koje europsko natjecanje. Hrvatska, naime, ima četiri predstavnika: prvak ide u Ligu prvaka, osvajač Kupa u Europsku ligu, a druga dva kluba u Konferencijsku ligu.

Ključ računice je u tome što je Dinamo kao prvak već osigurao Europu. Plavi su osvojili dvostruku krunu pa se mjesto u kvalifikacijama za Europsku ligu prebacuje se na drugoplasiranu momčad prvenstva - Hajduk. Za splitski klub to znači povoljniji status u europskim natjecanjima, jer bi put do europske jeseni bio lakši.

To natjecanje donosi i svojevrsnu "sigurnosnu mrežu". Čak i u slučaju ispadanja iz kvalifikacija za Europsku ligu, Hajduk bi svoj put nastavio u Konferencijskoj ligi. Takav "džoker" značajno povećava šanse da splitski klub napokon osigura toliko željenu europsku jesen.

Da je Rijeka osvojila Kup, situacija se za Splićane drastično bi se pogoršala. Riječani bi tada, kao pobjednici Kupa, uzeli ulaznicu za Europsku ligu. Hajduk bi se kao drugoplasirani morao zadovoljiti nastupom u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, koja je manje atraktivna i ne nudi "padobran" u slučaju ispadanja.

Zbog toga su na Poljudu danas, makar i potiho, navijali za - Dinamo.