Pijani navijač Dinama zaustavio finale Kupa, policija greškom odvela Armadu na pogrešnu tribinu

Otkako je prije tri godine u svojem punom sjaju zablistao najmoderniji, najfunkcionalniji i najljepši nogometni stadion u Hrvatskoj, osječka Opus Arena, baš i nismo često imali priliku uživati u onim pravim nogometnim kulisama. Poglavito su tome razlog bili šokatno ispodprosječni rezultati NK Osijeka.

Upravo zbog te činjenice je finale Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke nosilo dodatnu dozu posebnosti. Dva posljednja osvajača Kupa i dva posljednja osvajača HNL-a u majstorici za Rabuzinovo sunce na najboljem stadionu u državi - gotovo da i ne može bolje.

Iako se igralo u Osijeku, daleko od doma jednih i drugih, možemo bez zadrške prenijeti dojam s tribinama koji jasno govori da je Dinamo imao podršku kao da je na domaćem terenu. Obje navijačke skupine, i Bad Blue Boysi i Armada, dobili su jednak kontigent ulaznica koji je iznosio 25 posto od ukupnog kapaciteta, dok je preotalih 50 posto ulaznica bilo onih 'neutralnih' koje su se prodavale preko Hrvatskog nogometnog saveza. Međutim, plava boja je bila itekako prisutnija od bijele.

Kada su se čitala imena igrača pola sata prije utakmice za Dinamove igrače su se čula skandiranja, a za Rijekine igrače zvižduci. Uvjerljivo najveće ovacije dobio je kapetan Dinama, Josip Mišić. Na prvu smo pomislili da su Boysi glasniji i brojniji zbog jedne informacije koje smo dobili, a ona je glasila da je policija odvela dio Armade u krivi dio Osijeka. Zbog toga je jedan dio navijača Rijeke kasnije došao na susret, no čak i kad su se svi okupili, u njihovom dijelu bilo je puno praznih sjedala, dok u Dinamov dio niste mogli ubaciti ni čačkalicu.

U jednom trenutku su se suparničke strane nakratko čak i udružile, pogrdno skandirajući prema kapetanu Hajduka Marku Livaji, s povicima "Umri Livaja". Ipak, kad je utakmice počela, počelo je i nadmetanje na tribinama. A u tom nadmetanju Rijeka nije imala nikakve šanse. Armadu se gotovo pa nije moglo ni čuti pored navijača Dinama, dojam je bio kao da se utakmica igra u Maksimiru, a ne na neutralnoj Opus Areni

Najviše je pažnje iz navijačke perspektive plijenio trenutak u 26. minuti susreta, kada je jedan vidno alkoholizirani navijač Dinama utrčao na teren kod tribine Bad Blue Boysa, polagano pretrčao cijeli teren, došao ispred Armade te im pokazao međunožje i srednji prst. Zaštitari su u ovom trenutku strahovito sporo reagirali. Dotični navijač je 'trčkarao' po terenu cijelu minutu dok organi reda na stadionu nisu reagirali i izveli ga s terena. Ogroman je to propust, a na svu sreću, navijač nije pokušao nauditi niti jednom igraču na terenu, već je samo išao poslati poruku riječkim tribinama.