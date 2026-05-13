VIDEO Dinamo s dva gola Stojkovića došao na korak od osvajanja Kupa, evo kako je zabijao Rijeci

Dinamo i Rijeka sastali su se na osječkoj Opus Areni u finalu Kupa. Plavi su bili bolji u prvom poluvremenu, dok su u drugom stigli do velike prednosti.

Hrvatski prvak poveo je u 50. minuti. Dugo je trajala ta akcija, Stojković je s kakvih dvadesetak metara pucao po sredini gola, prošlo je to Zlomisliću ispod tijela. Mogao je i morao možda i bolje reagirati Rijekin vratar.

U 57. minuti Dion Drena Beljo je odradio pola posla, dao za Stojkovića koji pred golom nije imao težak zadatak. Bio je to drugi gol Dinama, drugi gol Stojkovića u rasponu od sedam minuta.

Golove s utakmice pogledajte OVDJE.