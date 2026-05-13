Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA FINALU KUPA

Navijači Dinama i Rijeke skandirali 'umri, Livaja', Hajduk se odmah oglasio na društvenim mrežama

Osijek: Navijači na utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
13.05.2026.
u 22:14

Hajduk je uz fotografiju Livaje napisao: "Nekima izvor frustracije, nama idol generacije, pozdrav iz Dalmacije!"

Nogometaši Dinama osvojili su dvostruku krunu ove sezone, nakon prvenstva Dinamo je najbolji bio i u Kupu nakon finalne pobjede na osječkoj Opus Areni protiv Rijeke od 2:0.

Obje navijačke skupine, i Bad Blue Boys i Armada, dobili su jednak kontigent ulaznica koji je iznosio 25 posto od ukupnog kapaciteta. obje navijačke skupine u jednom su trenutku vrijeđale Marka Livaju iako Hajduk nije danas igrao. "Umri Livaja", vikali su navijači Rijeke i Dinama.

Hajduk se nakon toga oglasio na društvenim mrežama te uz fotografiju Livaje napisao: "Nekima izvor frustracije, nama idol generacije, pozdrav iz Dalmacije!"

Inače, Dinamo je osvojio dvostruku krunu baš kao Rijeka prošle sezone, a zagrebački sastav je time došao do 18. pehara pobjednika Kupa u svojoj povijesti. Dodatno je time povećao prednost na vječnoj ljestvici u odnosu na konkurenciju. Drugi Hajduk ima osam naslova pobjednika, a Rijeka sedam, koja je uz to četvrti put poražena u finalu.
Ključne riječi
Marko Livaja Armada

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!