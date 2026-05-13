Navijači Dinama i Rijeke skandirali 'umri, Livaja', Hajduk se odmah oglasio na društvenim mrežama

Nogometaši Dinama osvojili su dvostruku krunu ove sezone, nakon prvenstva Dinamo je najbolji bio i u Kupu nakon finalne pobjede na osječkoj Opus Areni protiv Rijeke od 2:0.

Obje navijačke skupine, i Bad Blue Boys i Armada, dobili su jednak kontigent ulaznica koji je iznosio 25 posto od ukupnog kapaciteta. obje navijačke skupine u jednom su trenutku vrijeđale Marka Livaju iako Hajduk nije danas igrao. "Umri Livaja", vikali su navijači Rijeke i Dinama.

Hajduk se nakon toga oglasio na društvenim mrežama te uz fotografiju Livaje napisao: "Nekima izvor frustracije, nama idol generacije, pozdrav iz Dalmacije!"

Inače, Dinamo je osvojio dvostruku krunu baš kao Rijeka prošle sezone, a zagrebački sastav je time došao do 18. pehara pobjednika Kupa u svojoj povijesti. Dodatno je time povećao prednost na vječnoj ljestvici u odnosu na konkurenciju. Drugi Hajduk ima osam naslova pobjednika, a Rijeka sedam, koja je uz to četvrti put poražena u finalu.