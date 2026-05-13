Dinamo je 18. put osvojio Kup, Hajduk i Rijeka nisu mu ni blizu

Nogometaši zagrebačkog Dinama osvojili su dvostruku krunu ove sezone, nakon prvenstva Dinamo je najbolji bio i u Kupu nakon finalne pobjede na osječkoj Opus Areni protiv Rijeke od 2-0 (0-0). Igrač utakmice bio je Luka Stojković koji je postigao oba pogotka, strijelac je bio u 50. i 57. minuti za Dinamovo slavlje.

Dinamo je tako 18. put u svojoj povijesti pobjednici su hrvatskog nogometnog Kupa. Rijeka je ostala na sedam titula, dok je Hajduk osam puta bio pobjednik Kupa. Po jednom su slavili Osijek i Inter iz Zaprešića.

OSVAJAČI KUPA

18 - Dinamo

8 - Hajduk

7 - Rijeka

1 - Osijek

1- Inter Zaprešić