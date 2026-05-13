Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 207
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VJEČNA LISTA

Dinamo je 18. put osvojio Kup, Hajduk i Rijeka nisu mu ni blizu

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Hina
13.05.2026.
u 20:01

Dinamo je 18. put u svojoj povijesti pobjednici su hrvatskog nogometnog Kupa. Rijeka je ostala na sedam titula, dok je Hajduk osam puta bio pobjednik Kupa.

Nogometaši zagrebačkog Dinama osvojili su dvostruku krunu ove sezone, nakon prvenstva Dinamo je najbolji bio i u Kupu nakon finalne pobjede na osječkoj Opus Areni protiv Rijeke od 2-0 (0-0). Igrač utakmice bio je Luka Stojković koji je postigao oba pogotka, strijelac je bio u 50. i 57. minuti za Dinamovo slavlje. 

Dinamo je tako 18. put u svojoj povijesti pobjednici su hrvatskog nogometnog Kupa. Rijeka je ostala na sedam titula, dok je Hajduk osam puta bio pobjednik Kupa. Po jednom su slavili Osijek i Inter iz Zaprešića.

OSVAJAČI KUPA

18 - Dinamo

8 - Hajduk

7 - Rijeka

1 - Osijek

1- Inter Zaprešić 
Ključne riječi
kup Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!