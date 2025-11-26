Naši Portali
Tenis

Petra Marčinko među najboljih osam na ITF World Tennis Touru u Fujairahu

Autor
Damir Mrvec
26.11.2025.
u 20:16

Petra Marčinko igrat će u četvrtfinalu ITF World Tennis Toura u Fujairahu (Ujedinjeni Arapski Emirati) nagradnog fonda 60.000 dolara, ona je u drugom kolu projurila pored 206. tenisačice svijeta, 17-godišnje Tyre Caterine Grant (Italija) uz svega četiri izgubljena gema – 6:3, 6:1

Petra Marčinko igrat će u četvrtfinalu ITF World Tennis Toura u Fujairahu (Ujedinjeni Arapski Emirati) nagradnog fonda 60.000 dolara, ona je u drugom kolu projurila pored 206. tenisačice svijeta, 17-godišnje Tyre Caterine Grant (Italija) uz svega četiri izgubljena gema – 6:3, 6:1.

Petra je ovom pobjedom skočila na 111. mjesto na WTA listi što joj je novi renking karijere. Za plasman u polufinale igra protiv 7. nositeljice, Ruskinje Jelene Pridankine, 200. na WTA listi.

Tara Würth je u drugom kolu istog turnira izgubila od ruske kvalifikantice Alevtine Ibragimove (408.) – 6:1, 6:1.Ana Cerović nastavlja s uspjesima na Tennis Europe turniru 3. ranga uzrasta do 14 godina u Istanbulu, Riječanka (5. nositeljica) je osigurala nastup u trećem kolu nakon slavlja u drugom kolu nad Turkinjom Defne Yircali – 6:0, 6:2.

Slijedi joj susret protiv još jedne domaće predstavnice, 9. nositeljice Derin Ozguner.

Ana Petković nije se u srijedu uspjela probiti u polufinale juniorskog ITF J200 turnira u Oslu, uspješnija od 16-godišnje Dubrovkinje bila je 71. juniorka svijeta, drugopostavljena Čehinja Denisa Zoldakova – 6:2, 6.3.

Nitko od petero naših predstavnika (Zahirović, Zuberbuhler, Šarić, Čakarun, Rašan-Buha) nije uspio proći u drugo kolo juniorskog ITF J30 turnira u mađarskom Dunakesziju. 

