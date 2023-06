TOMISLAV DASOVIĆ

VIDEO Večernjakov novinar iz Rotterdama: Dalić je prvi put rekao jednu stvar. I potpuno je u pravu

- Izbornik je staložen, smiren, nimalo euforičan. Naravno, presretan je zbog plasmana. No, prvi put čujemo od njega da Hrvatska želi zlato. Mogao je to reći i u Kataru, no sad je to prvi put javno rekao - rekao je Dasović koji smatra da je Hrvatska favorit za zlato.