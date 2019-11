Pet zlata za naše, olimpijski kandidati čuvali se za Grand Prix

Dvadeset peti Croatia Open okupio je 580 tekvondaša iz 52 zemlje svijeta, a najuspješniji su bili članovi Te-kvon-do kluba Marjan, najveće klupske tvornice medalja u hrvatskom sportu.

Marjanovci su osvojili 30 bodova, jedan više od reprezentacije Španjolske, a sedam više od australske nacionalne vrste i Te-kvon-do kluba Dubrava koji je, zahvaljujući zlatima Kristine Beroš (57 kg) i Doris Pole (73 kg), bio najuspješniji u ženskom dijelu konkurencije, ispred marjanovki koje imaju jedno zlato (Paula Antunović, 46 kg) i tri bronce (Jelić 67 kg, Ivančev 73 kg, Babić + 73 kg).

Četvrto hrvatsko zlato osvojila je olimpijska kandidatkinja Kristina Tomić, no ne u svojoj kategoriji nego do 53 kg.

- Bilo mi je teže boriti se nego u mojoj standardnoj kategoriji do 49 kg, no ovo je bila dobra prilika za isprobavati nove stvari kao i dobra priprema za nastup na skorom Grand Prix turniru u Moskvi. U olimpijskom poretku ja sam trenutno četvrta, a prvih šest ide izravno na Olimpijske igre pa se nadam da ću u tom društvu i ostati - kazala je Kristina Tomić.

- S obzirom da sam na početku ovog olimpijskog ciklusa bila još premlada ja ne skupljam bodove za Igre u Tokiju ali ih planiram početi skupljati od Prvenstva Europe u Zagrebu 2020. za Olimpijske igre u Parizu 2024. - kazala nam je ambiciozna Doris Pole.

I dok su naše tekvondašice osvojile četiri zlata i tri bronce, hrvatski tekvondaši uknjižili su čak osam medalja - jedno zlato (Marko Golubić, 68 kg), tri srebra (Teskera 54 kg, Glasnović 63 kg, Marić 74 kg) te četiri bronce (Lipovac 58 kg, Brečić 68 kg, Šegedin 87 kg, Golec +87 kg).

Do medalje bi možda došao i olimpijski kandidat Toni Kanaet (80 kg) da nije morao predati četvrtfinalni meč zbog manje ozljede, a isto je sa polufinalnom učinio i Lovre Brečić no on je to učinio iz predostrožnosti jer ga čeka Grand Prix turnir sa velikim brojem mogućih olimpijskih bodova. Nakon tri odrađene borbe, Brečić je kazao:

- Nastupio sam na ovom turniru s ambicijom da radim na sebi, da vidim koje detalje mogu još popraviti, a detalji su ti koji odlučuju u većini borbi. S obzirom da sam na turnirima poput ovog zagrebačkog, a to su turnir G1 i G2 ranga, sa ulaskom u polufinale osvojio svih 40 mogućih bodova nisam htio riskirati ozljedu. S obzirom da sam na olimpijskim rang-listama sedmi, dobar nastup na Grand Prixu mi može donijeti izravni plasman na Olimpijske igre u Tokiju.