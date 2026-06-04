Perez priprema veliku objavu ako pobijedi na izborima: Sjajni vatreni stiže u Real?

U tijeku je politička borba dvaju kandidata za predsjednika Real Madrida, Florentina Pereza i Enriquea Riquelmea. 37-godišnjak odlučan je u namjeri da prekine dugogodišnju vladavinu Pereza u Kraljevskom klubu. Obećao je tako navijačima da će u klub dovesti Erlinga Haalanda i Rodrija, a ako u tome ne uspije, platit će godišnju članarinu za 100 tisuća članova kluba.

Perez je na te tvrdnje odgovorio tako što je već dogovorio dolaske Denzela Dumfriesa i Ibrahime Konatea, a vrlo uskoro bi trebao potvrditi i povratak Josea Mourinha na klupu. Osim toga, čini se kako Perez sprema još jedan veliki transfer koji bi trebao oduševiti navijače Kraljevskog kluba.

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Real se već neko vrijeme povezuje s hrvatskim reprezentativcem Joškom Gvardiolom. Perez ga iznimno poštuje, kao i Mourinho, a Kraljevskom klubu trebaju pojačanja u obrani. Poznato je kako Perez stavlja naglasak na kupovinu napadača, budući da su upravo oni najveće zvijezde, ali Gvardiol odgovara profilu igrača kakve Perez želi. Manchester City već je postavio rekord za kupovinu braniča kada ga je u ljeto 2023. doveo za 90 milijuna eura iz Leipziga.

Ni sam igrač navodno ne bi imao ništa protiv dolaska u Real, ali puno se tu pita i Građane. Manchester City ulazi u prijelazno razdoblje odlaskom Pepa Guardiole s mjesta trenera i zasigurno ne žele prevelike promjene u momčadi. Zato im je cilj zadržati najbolje igrače, a Madriđani bi morali još malo pričekati. Ipak, Perez je već pokazao kako ga je teško zaustaviti kada silno želi nekog igrača tako da nije nemoguće da sljedeće sezone Gvardiola gledamo u bijelom dresu.