Petar Musa na meti meksičkog velikana, Tigres traži novog napadača

Prema informacijama ESPN-a, koje prenosi meksički Excelsior, Petar Musa jedna je od opcija koje Tigres razmatra u potrazi za novim napadačem. Meksički klub ostao je bez argentinskog prvaka svijeta Angela Corree, koji će karijeru nastaviti u River Plateu, pa je krenuo u potragu za njegovom zamjenom.

Tigres navodno prati trojicu kandidata za pojačanje u napadu. Osim Muse, na listi se nalaze i srpski napadač Dejan Joveljić iz Sporting Kansas Cityja te Brazilac John Kennedy iz Fluminensea. Za sada nema potvrde da je meksički klub poslao službenu ponudu FC Dallasu niti da je hrvatski napadač prvi izbor.

Musa iza sebe ima vrlo dobru sezonu u MLS-u. U aktualnom prvenstvu postigao je 12 pogodaka, a ponovno je izabran i za All-Star momčad lige. Od dolaska u Sjedinjene Američke Države postao je jedna od ključnih figura Dallasa, za koji je ukupno zabio 46 golova.

Posebno se istaknuo prošle sezone kada je s 19 pogodaka u svim natjecanjima izjednačio klupski rekord po broju golova jednog igrača u jednoj sezoni.

Podsjetimo, Musa je bio jedan od junaka Hrvatske na posljednjem Svjetskom prvenstvu, gdje je postigao pogodak protiv Engleske, a dobrim igrama u MLS-u ponovno je privukao pažnju klubova izvan američkog nogometa.