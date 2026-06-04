VIDEO Jedan od zadnjih treninga vatrenih prije posljednje provjere uoči Mundijala

Hrvatska nogometna reprezentacija polako završava s prvom fazom priprema za Svjetsko prvenstvo u Rijeci. Vatrene u nedjelju od 20:45 očekuje druga pripremna utakmica u lipnju, ona protiv Slovenije u Varaždinu. Bit će to ujedno i posljednja provjera reprezentativaca prije puta u SAD devetog lipnja.

Hrvatska se sprema i za tu utakmicu kao i one tri puno bitnije, na samom Mundijalu. Nakon poraza od Belgije u utorak moral u reprezentaciji nije pao, kažu igrači te vjeruju u pozitivan rezultat na Mundijalu. Rekli su i kako su analizirali utakmicu s Belgijcima te znaju što još moraju popraviti, a na tome će raditi na trennzima do početka prvenstva.

Izbornik Zlatko Dalić više puta je rekao kako se uspjeh na prvenstvu temelji na obrani, a ona će za Hrvatsku počinjati od najisturenijeg čovjeka. Igrači i izbornik ističu kako žele uigrati dobar visoki presing te će naglasak na treninzima do prve utakmice s Engleskom 17. linja gotovo sigurno biti na tom segmentu igre.