Hajduk s nestrpljenjem čeka povratak jednog od najboljih igrača, ali čini se da je već odigrao zadnju utakmicu

Niko Sigur uskoro bi se trebao vratiti treninzima Hajduka, ali zasad nije izgledno da bi mogao nastupiti u uzvratnoj utakmici s Pafosom u četvrtak. Kanadski reprezentativac nije prošao pripreme s momčadi jer je bio na Svjetskom prvenstvu. U klubu su se nadali kako će se nakon ispadanja s reprezentacijom vratiti u klub, ali to se nije dogodilo.

Sigur je odlučio iskoristiti puni odmor od 21 dana na koji igrači koji su igrali na Mundijalu imaju pravo. Njegov godišnji odmor istječe sutra pa se tako mora vratiti u klub, ali više izvora potvrđuje kako nije za očekivati da će ponovno zaigrati za bijele.

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Klub ne bi imao ništa protiv njegove prodaje, a i sam igrač smatra kako je spreman za sljedeći iskorak u karijeri. Rastanak je zato najrealnija opcija. Nije poznato u kojem bi klubu mogao nastaviti karijeru, ali za njega nije nedostajalo interesa u prošlosti. Spominjao se interes Woolverhampton Wanderersa prije nekoliko tjedana.

Sigura Transfermarkt procjenjuje na četiri milijuna eura, a odšteta koju bi Hajduk dobio za njega trebala bi se kretati blizu tog iznosa.