Pep otkrio kada odlazi iz Cityja: 'Stat ću kad se to dogodi. Ova me sezona puno naučila'

Pep Guardiola trener je Manchester Cityja već devet godina, što je najduži mandat njegove karijere. Nakon što je četiri godine vodio Barcelonu i tri godine Bayern München, 2016. je preuzeo klupu Građana. Na Etihadu bi trebao ostati do 2027., nakon što je produžio ugovor ove godine, a za ESPN je kazao da će uzeti pauzu od trenerskog posla nakon što napusti svoj trenutni klub, ako se pak ne odluči umiroviti.

"Želim da me ljudi pamte kako god oni to žele. Nakon što mi istekne ugovor s Cityjem, stat ću. Siguran sam. Ne znam hoću li se u potpunosti povući, ali sigurno ću uzeti pauzu", rekao je Guardiola za ESPN Brasil u sklopu druge sezone serijala Premier League Encounters na Disneyju+.

Otkako je 2016. preuzeo momčad Cityja, Guardiola je nanizao nevjerojatne uspjehe - osvojio je šest naslova prvaka Engleske, a u sezoni 2022./23.osvojio je trostruku krunu ostvarivši povijesni trijumf u Ligi prvaka. "Svi treneri žele pobjeđivati kako bi ih se pamtilo po nečemu velikom, ali vjerujem da su navijači Barcelone, Bayerna i Cityja uživali gledajući kako moje momčadi igraju. Mislim da ne bismo trebali živjeti razmišljajući o tome hoće li nas se pamtiti", nastavio je Guardiola.

Ove sezone, City je naišao na niz prepreka. Nakon ispadanja iz Lige prvaka, u domaćoj ligi momčad Guardiole zaostaje čak 21 bod za novim prvakom Liverpoolom te se bori za plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone. Cityjev niz od pet uzastopnih poraza u listopadu i studenome doveo ih je do ispadanja iz Carabao Cupa i praktički ugasio sve nade u obranu naslova u Premier ligi. "To je bila godina velikog učenja. Nije postojao samo jedan razlog zašto je sezona bila teška, već mnogo detalja, uključujući i moje pogrešne odluke. Dakle, osobno mi je ovo bila godina velikih lekcija", osvrnuo se Guardiola na, kako i sam kaže, tešku sezonu sa svojim klubom. Bio je i sam svjestan da kad-tad mora doći do nekakvog pada, ali isto tako ne skriva da nije očekivao takav pad forme svoje momčadi.

City ipak može do nekog trofeja ove sezone. Iako su tek četvrti na tablici i više ne mogu osvojiti domaće prvenstvo, uspjeli su izboriti finale FA Cupa protiv Crystal Palacea koje je na rasporedu 17. svibnja. "Nismo mislili da ćemo toliko zaostajati, no ne možeš sve pobjeđivati. Ono što smo napravili tijekom ovih devet-deset godina bilo je izvanredno, ali sada moramo sjesti, učiti i razumjeti što trebamo učiniti za budućnost", zaključio je Guardiola.