Pep Guardiola uskoro napušta City? Njegov bliski suradnik otkrio: 'Treba novi projekt'

Pep Guardiola na klupi Manchester Cityja sjedi od ljeta 2016. Španjolski stručnjak je tijekom svog vremena transformirao 'Građane' u najbolju momčad, ne samo u Engleskoj, već i u svijetu. Ipak, prošla sezona bila je nešto slabija po njihovom standardima. Završili su tek treći u prvenstvu i tek na kraju sezone osigurali plasman u Ligu prvaka ove sezone.

Guardiolin dugogodišnji suradnik, analitičar Carles Planchart prvi je koji je javno rekao kako je katalonskom stručnjaku vrijeme da napusti Manchester i potraži novi izazov.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- To je osobna odluka koju mora sam donijeti. Mislim da projekt ne bi trebao trajati više od pet ili šest godina – ne samo za njega, nego za sve. Nakon toga se moraš regenerirati. Kao prijatelj, rekao bih mu da potraži novi projekt jer još ima puno toga za ponuditi - rekao je u intervjuu za SPORT.

Planchart i Guardiola zajedno su radili 18 godina u Barceloni, Bayernu i Cityju. Guardiola je prošle sezone produžio ugovor s 'Građanima' do ljeta 2027., ali više puta je pričao kako bi mogao klub napustiti i ranije te uzeti pauzu od nogometa. Govorio je čak i o 15-godišnjem odmoru što može značiti da je njegov umor usporediv s onim zbog kojeg je Jürgen Klopp napustio Liverpool i prihvatio posao u Red Bullu.

Planchart je iznimno pohvalio okruženje u kojem su on i Guardiola radili u Cityju. Tvrdi da je španjolski stručnjak toliko dugo i ostao u Cityju samo zato što su ga tretirali kao obitelj i u svakom trenutku su se osjećali kao kod kuće. Također tvrdi da, unatoč umoru, Guardiolina strast za nogometom nije nestala

VEZANI ČLANCI:

- On je zaljubljenik u nogomet. Njegov život je na terenu, na travi. On je genijalac, stvaratelj. Njegova najveća snaga je to što izmišlja nogomet. U ovom životu, najteže je stvarati – svi ostali samo kopiraju. On je broj jedan u tome.

Ostaje za vidjeti hoće li Katalonac odraditi ostatak svog ugovora u Manchesteru i može li ih ponovno učiniti dominantnima kao kada su osvojili četiri Premiershipa zaredom. Trenutačno u engleskom prvenstvu drže peto mjesto s 13 bodova iz sedam utakmica i za vodećim Arsenalom zaostaju tri boda.