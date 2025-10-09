Luka sustiže najvećega svih vremena! Ovakve brojke imaju samo petorica nogometaša u povijesti

Luka Modrić, 40-godišnji kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, večeras u Pragu 191. put nastupa za vatrene, a 89. put nastupit će s kapetanskom vrpcom oko bicepsa! Taj pothvat vrijedan divljenja stiže nakon čak 19 i pol godina kontinuiranog nastupanja za reprezentaciju, što Luku dovodi do neslućenih visina u svjetskim razmjerima. Naime, samo dvojica nogometaša u povijesti nogometa dosegnula su magičnu brojku od najmanje 200 nastupa za nacionalnu selekciju: Portugalac Cristiano Ronaldo ima ih 223 (i ne sustaje), a umirovljeni Kuvajćanin Bader Al-Mutawa ima 202 nastupa.

Trećeplasirani po broju nastupa za reprezentaciju već je davno umirovljeni Malezijac Soh Chin Ann, ima ih 195, a potom slijede dvojica još aktivnih igrača: Argentinac Lionel Messi sa 194 i Hrvat Modrić sa 190 – odnosno od danas će imati 191. Budući da je argentinski izbornik Lionel Scaloni najavio kako u listopadskim terminima neće koristiti Messija u prijateljskim ogledima s Venezuelom i Portorikom, legendarni kapetan gauča ostat će barem do studenog na 194 nastupa, a Modrić bi mu se nakon Češke i Gibraltara mogao približiti na samo dva nastupa zaostatka. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li (i koliko) Dalić koristiti Luku u Varaždinu, s obzirom da Gibraltarce lakoćom može riješiti i naša B reprezentacija, s Ivušićem, Erlićem, Vuškovićem, Morom, Frukom, Marcom Pašalićem...

Kako god bilo, Luka Modrić nezaustavljivo se, zajedno s Messijem, približava 200. nastupu za nacionalnu momčad, i tu čudesnu brojku trebao bi dosegnuti na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Naime, zaigra li u kvalifikacijama protiv Gibraltara, Farskih Otoka i Crne Gore, Luka bi došao do 194 nastupa za Hrvatsku. Potom u ožujku 2026. godine slijede dvije pripremne utakmice, najvjerojatnije negdje na američkom tlu, dakle – potencijalno 196 nastupa za Luku, a potom još dvije prijateljske u lipnju, dakle – 198. Naravno, pod uvjetom da kapetan bude zdrav.

I onda, u lipnju – Svjetsko prvenstvo, negdje u teritoriju Kanade, Meksika ili SAD-a – Luka Modrić dohvatit će brojku od 200 nastupa, možda čak i preskočiti dvije godine mlađega Messija. Bio bi to u pravom smislu za Luku – američki san.

Redoslijed igrača po broju nastupa za reprezentaciju:

1. Cristiano Ronaldo (Portugal) 223

2. Bader Al-Mutawa (Kuvajt) 202

3. Soh Chin Ann (Malezija) 195

4. Lionel Messi (Argentina) 194

5. Luka Modrić (Hrvatska) 190

6. Ahmed Hassan (Egipat), Hassan Al-Haydos (Katar) 184

8. Ahmed Mubarak (Oman) 183

9. Andres Guardado (Meksiko), Sergio Ramos (Španjolska) 180