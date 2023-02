Payet, Oleksy i Richarlison s golom protiv Srbije kandidati su za pogodak godine

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) objavila je u petak imena trojice finalnih kandidata za nagradu "Ferenc Puskas" koja se svake godine dodjeljuje strijelcu najljepšeg pogotka. Finalisti su napadač Marseillea Dimitri Payet, brazilski reprezentativac Richarlison, te poljski nogometaš s invaliditetom Marcin Oleksy.

Kapetan Marseillea je pogodak koji se našao u finalnom izboru postigao u travnju ove godine u susretu četvrtfinala Konferencijske lige protiv PAOK-a. Cengiz Under je ubacio iz kornera do Payeta koji je sa 20-tak metara pogodio same rašlje.

"Udario sam ležerno, kao da je bilo tijekom treninga. Mislim da je ovaj osjećaj opuštenosti učinio pokret fluidnim. Nisam mogao bolje pogoditi. Uživao sam jer to je gol koji će ljudi pamtiti i to je gol koji je bio važan," poručio je Payet.

Na listi se nalaze i pogodak brazilskog napadača Richarlisona u skupini SP-a protiv Srbije. Vinicius je ubacio, a brazilski napadač lijevom nogom primirio loptu, a desnom pogodio akrobacijom voleja i škarica.

"Bio je to vrlo lijep gol. Već sam zabio jedan takav za Fluminense i sličan za Everton. Imao sam priliku ponovno zabiti gol škaricama i mislim da je to bio jedan od najljepših golova u mojoj karijeri, posebno jer to je bilo na Svjetskom prvenstvu i u utakmici koja nam je bila teška," kazao je.

U finalu je i pogodak poljskog amputirca Oleksyja postignut "škaricama". Njegov pogodak izazvao je "ludnicu" među njegovim suigračima iz Warte Poznan, a snimka nevjerojatnog udarca ubrzo je postala viralna. Nakon nominacije za nagradu Puskas, Oleksyjev sunarodnjak Robert Lewandowski objavio mu je poruku podrške na društvenim mrežama.

"Sve je bilo čisto, kad sam udario loptu, pratio sam je do kraja i vidio sam kako odlazi u mrežu. Uvijek sam želio postići prekrasan gol," kazao je Oleksy koji je predstavljao Poljsku na Svjetskom prvenstvu za amputirane osobe 2022.

FIFA će u petak objaviti i finaliste nagrade "The Best" za najboljeg igrača i najbolju igračicu.

Do sada su objavljeni finalni kandidati za najboljeg trenera u muškoj u ženskoj konkurenciji, te najboljeg vratara i vratarku.

Proglašenje najboljih održat će se na svečanosti 27. veljače u Parizu.