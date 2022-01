Pavlek na rubu suza: Idealno nije bilo no skijali smo i na gorim stazama

Unatoč borbenim nastojanjima organizatora, sljemenski muški slalom za ovu godinu ipak nije održan. Ovaj put, kao dan, prije utrka ipak nije spašena jer je FIS-ov šef za muške tehničke discipline Francuz Emmanuel Couder tako odlučio. A to što je odlučio, tko zna još kad, obznanio je nakon što je prvi lauf odvezlo 19 skijaša, uz čak četiri prekida, a među njima i naš Filip Zubčić.

Tako se obistinila skepsa predsjednika Organizacijskog odbora Mihe Glavića koji nas je na Sljemenu dočekao zabrinuta lica. A očekivali smo da će u novonastaloj snježnoj idili, jer je snijeg pao preko noći, biti sretan.

- Novi snijeg jest prekrio stazu ali je i onemogućio da hladnoća prodre do onog prethodnog snijega pripremljenog za utrku koji se trebao stegnuti. I zato sam oprezan.

A to što je Miho slutio, to se i dogodilo. Zašto i kako, objasnio je direktor utrke Vedran Pavlek.

- Napravili smo sve što smo mogli. Držali smo se plana. Prognoza je funkcionirala doslovno u minutu. Jučer smo sve pogladili, bilo je dovoljno vode, ostavilo se sve tako. U šest sati se krenulo "abručati", tu takozvanu liniju natjecanja. Usredotočili smo se na tih 20-25 metara, na taj koridor, da ga fiksiramo. Do devet se "abručalo", u devet se postavilo, nakon toga još jednom su se samo vrata "abručala". Da dođemo do tog plavog snijega ispod, da radijacija radi. Jer prognoza je bila ispod nule i da radijacija tokom jutra radi. I točno je tako i bilo pa je staza na ogledu izgledala izvanredno.

Nakon toga došlo je do razgovora sa Couderom.

- Manu Couder i ja smo imali pozitivan razgovor, u dobrom tonu što je najbolje napraviti. Jedna opcija je bila da se ne dira ništa osim samo četiri-pet vrata koja nisu bila idealna, da se doda malo vode i soli. Druga opcija je bila voda i sol sve, na kraju je njegova odluka bila da se soli sve. Očito je odluka bila pogrešna, jer ta staza je bila izmučena jer se tri dana solila i počelo je to jesti i sušiti snijeg. Taj snijeg ispod više nije bio dobre kvalitete, nije to dobro odreagiralo, na tih nekoliko mjesta. Na jednom mjestu na filteru je nestalo snijega i to se krpalo, uspješno, i bila su ta dvoja vrata ispod sredine staze gdje su se radile rupe. To smo isto pokušali zakrpati nakon čega sam ja klizio do cilja i staza nije izgledala loša. Nije bila idealna, no mislim da se moglo voziti. To je ipak slalom. Neki su treneri rekli da se moglo, drugi da nisu. Da budemo sigurni, idealno nije bilo, ali skijali smo i po gorem.

Nakon što je dan prije utrka bila otkazana, pa ipak odgođena, Pavlek je s time najprije bio nezadovoljan pa je postao optimističan ui svezi "plana B" koji je podrazumijevao prebacivanje utrke na dan kasnije. Je li možda već u srijedu FIS imao figu u džepu s obzirom da su u četvrtak vrlo rano u utrci počeli raditi probleme radeći česte prekide?

- Ne mogu vam dati odgovor na to pitanje jer ga ne znam. Meni se to isto nije sviđalo i mogu vam reći da je Manu Couder na filteru premjestio troja vrata nakon ogleda, što se inače radi za jedan metar, pod izgovorom da nema snijega. Da li su voda i sol počeli jesti snijeg ili su neki drugi razlozi bili, to vam ne mogu reći, ali ću pokušati u sljedećim tjednima i mjesecima saznati?

Nakon što je Couder ipak došao na svoje - otkazao je utrku - kakav je bio njegov rastanak s direktorom zagrebačke utrke?

- Rastali smo se u dobrom tonu. Pričali smo mi opet s vodstvom FIS-a. Što je tu je. Nije bilo drugog rješenja. Tražili smo "plan C" no njega nije bilo jer se danas više nije moglo voziti a u petak se mora putovati za Adelboden gdje se u subotu i nedjelu voze nove utrke. Meni se isto nisu sviđali ti preveliki prekidi. Ja sam ga molio da pusti utrku, da ona ide, da ćemo mi to krpati, no čim su krenuli ti pretjerani prekidi stvarala se nervoza među skijašima. A nervozni su postajalil i treneri i krenula je negativna klima i onda je to završilo tako. Da se izguralo prvih 30, ja sam siguran da bi utrka prošla.

Dan prije je Couder stao pred hrvatske novinare i objasnio zašto je odgodio utrku prebacivši ju na dan kasnije. Ovaj put je došao čovjek iz FIS-a i kazao da nitko u ime Svjetskog skijaškog saveza neće dati izjavu. Kako to komentirati?

- Pa komentirajte vi. Ne znam. Ne znam. Ne mogu reći. Mi smo borci i borit ćemo se mi za dalje. Izgurali smo mi teže situacije, izgurat ćemo i ovo. Nije dobro, nije nam drago. Čestitam ljudima koji su ostali raditi. Puno ljudi je računalo da će danas ići doma. Puno njih je tu bilo za Božić, Staru godinu, za Novu godinu, radili su, 80-90 posto ih je ostalo bez ikakvog pitanja. Svaka čast jer to nisu ljudi samo iz Zagreba nego iz Jaske, Tršća, Rijeke, iz skijaških klubova iz cijele Hrvatske. I žao mi je tih ljudi...

Na tom mjestu Pavleku je glas počeo podrhtavati, borio se sa suzama.

- Kada sam išao niz stazu dolje, vidim tužne poglede ljudi, kako dolje gledaju i teško im je.

Teško je i Pavleku bilo.

- A teško mi je gledati te ljude.

Je li imao priliku pogledati nastup Zubčića?

- Gledao sam ga na filteru jer nisam vidio što je napravio gore jer me Couder zvao na to mjesto gdje smo krpali stazu. I to se krpalo dobro. Tamo jest trava izlazila van no to se krpalo dobro i nije bilo sigurnosnih problema. Tamo mi se činilo u redu. Ono što mi je Elias Kolega rekao, a on se spustio nakon otkazivanja utrke, da se skijao po puno lošijim stazama. Ovi prekidi mi se nisu sviđali od početka. Da se izdržalo prvih 15, pokrpalo u pauzi, a potom i nakon 22. i u trećoj pauzi nakon 30. vozača, i nakon toga bi utrka sigurno nastavljena jer nakon 30 vozača nebi ju otkazivali.

Može li se tu naslutiti neki revašizam u odnosu na dan prije kada je Pavlek, svojim pozivima predsjedniku i glavnom tajniku FIS-a, doslovce iznudio da se utrka ne otkaže nego odgodi? Je li tu bilo vraćanja istom mjerom na nekoj osobnoj razini'

- Ne znam jer ne mogu reći. Jer nakon toga, jučer je komunikacija bila dobra. Da li je bila s figom u džepu ili ne to ne mogu reći. Tada je komunikacija bila pozitivna i dobra za razliku od utorka ujutro kada je bila negativna u startu.

Je li barem neka zadovoljština da se barem ženska utrka održala?

- Pa jest i što je Leona napravila rezultat. Stvarno je ispalo dobro. Ovo je pak završilo s gorčinom u ustima. Vidjeli ste i sami da to nije bilo tako loše i da se to moglo izgurati.

Unatoč toj negativnoj klimi koja se stvarala, je li Pavleku obratio netko iz stranih timova i izrazio podršku?

- Jako različite su bile reakcije. Neki su davali podršku već jučer ujutro, neki su odmah bili negativni da je to opasno i da se ne može održati. To je individualno. Trenere morate gledati da oni primarno gledaju svoj interes. Mi gledamo malo šire, tako moramo. Ono što treba reći da smo ovdje imali dva otkaza 2014. i 2016. nakon koji je puno grad Zagreb uložio u poboljšanje sustava zasnježenja i svake godine snijega ima. Dogodilo se da su od tog suhog zraka ti snježni kristali postajali grubi i taj snijeg više nije bio najbolje kvalitete. Njega ima ali nije bio najbolje kvalitete. Jako teško ga je bilo preparirati i ta pogreška s vodom i solju je napravila svoje. To je bila Couderova odluka. Nama se to prvi put dogodilo, no ovo nije prva utrka koja se odgodila na dan utrke. To je skijanje, to je sport, s time s time se moramo nositi.

Na koncu je šef sljemenske, neodržane, parade kazao još i ovo:

- Bilo je užasno naporno. Morali smo jučer istovremeno izvlačiti nove stratne brojeve, produljiti hotel svim skijašima i njihovim timovima, organizirati novi čarter let za Švicarsku a pristizali su nam ri pozivitni slučajevi zaraženih koronavirusom. A čim ima više od jednog zaraženog cijeli "crveni balon" mora na retestiranje pa će tako biti i uoči puta u Adelboden Eto, puno smo toga riješili, ali ne i te dvije rupe.