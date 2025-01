Pavlek: Dvije pobjede u nizu dokaz su da je Zrinka brzo sazrela i da je mentalno čvrsta

Jedan od onih koji je neizmjerno uživao u drugoj uzastopnoj pobjedi Zrinke Ljutić bio je i direktor skijaške reprezentacije i Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek. Kad je u Kranjskoj Gori došao pred mikrofone hrvatskih novinara pitali smo ga gdje su mu suze radosnice, je li ih već isplakao?

- Suze su bile u Semmeringu, nakon prve pobjede, sada nemam vremena za suze. U Kranjskoj Gori je bilo stresnije nego posljednji puta. U Semmeringu je probila led a nakon prve vožnje imala veliku prednost dok je ovdje bila izjednačena s najboljim vremenom. Dakle, izborila je pobjedu iz dvije različite pozicije što dokazuje da je jako brzo sazrela i da je jako čvrsta u glavi što je za skijanje izrazito važno.

S činjenicom da Hrvatska trenutačno ima vodeću skijašicu Svjetskog kupa u ukupnom poretku pa tako i u slalomu, Pavlek se nije dao upasti u euforične tonove.

- To je sjajno no mi ne smijemo na to gledati. O tome možemo razmišljati najranije početkom trećeg mjeseca, ona mora skijati ne iz utrke u utrku nego iz voženju u vožnju. Ona mora uživati u onome što radi, ostati zdrava, i onda na kraju sezone može doći i taj uspjeh. No, ponavljam, ovo još nije niti polovica sezone.

Puna samopouzdanja, Zrinka je rekla da ona vjeruje da može osvojiti Globus. Rekla je, možda ne ove sezone ali jednog dana.

- Ja vas molim da ne radite nikakav pritisak na nju i da joj na tu temu ne postavljate previše pitanja. Jer, ovo je puno prerano. Kao što rekoh, ona mora vrhunski skijati ne iz utrke u utrku nego iz vožnje u vožnju i jedino se na takav način može doći do Globusa.

Je li postojala bojazan oko toga kako će ovoliki broj hrvatski navijača utjecati na Zrinku?

- To morate nju pitati. Na Sljemenu je posljednji put izletjela. Bila je u dobroj poziciji, možda je htjela pobijediti no izletjela je. Možda je i to razlog što prvu vožnju u Kranjskoj Gori nije išla još jače.

Sjećamo se iz naših razgovora uoči sezone da je Vedran najavljivao da će ove sezone biti i pobjeda no je li baš vjerovao da će se dogoditi dvije pobjede u nizu?

- Teško je to reći. Lako je biti general poslije bitke. Ja sam vjerovao da će doći do pobjeda a izglede za pobjedu imaju još neki naši skijaši.

I doista, sada će hrvatsko skijanje biti prilično konkurentno na predstojećem Svjetskom prvenstvu, u veljači u austrijskom Saalbachu.

- Daleko je Svjetsko prvenstvo jer siječanj je vrlo naporan. Nitko o tome ovog časa ne razmišlja pa tako niti Zrinka. O Svjetskom prvenstvu ćemo početi razmišljati za muške nakon Schladminga a za žene nakon Courchevela. Stvorili smo dobru ekipu, sada imamo četvero skijaša koji osvajaju bodove i prava je šteta što je Leona ozlijeđena. No, ona se kod doktorice Brozičević dobro oporavlja. Mi smo u dnevnoj komunikaciji, vijesti su sve bolje a Leona je jako motivirana.

Tri hrvatska mušketira (Zubčić, Kolega, Rodeš) će već u srijedu nastupati u slalomu u Madonni di Campiglio gdje će dobiti još jednog suborca.

- U Madonni i Adelbodenu ćemo u vatru gurnuti Zrinkina brata Tvrtka. On nije na razini Svjetskog kupa ali imamo tu kvotu pa ćemo ju iskoristiti. Vodit ćemo ga kroz te klasične utrke da stječe iskustvo i da, za dvije godine, bude u situaciji da osvaja i bodove.

Je li negdje iza ugla i prvo postolje Samuela Kolege?

- Njegovo prvo postolje nije bilo daleko niti u Alta Badiji. Njegov trener Pavel Grašič je jako iskusan i oni su tijekom ljeta napravili jako veliki pomak sa svim podešavanjima opreme. Ja bih jako želio da se to njegovo prvo postolje dogodi, ja vjerujem da on to može ali ne smijem reći da će se dogoditi.

Dakako, Zubčić je u veleslalomu i dalje vrlo konkurentan i nadamo se da ćemo to vidjeti već u subotu u Adelbodenu.

- Apsolutno je da je on konkurentan. On vozi i slalom a konkurencija u muškom slalomu je strašna.