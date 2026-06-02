ROLAND GARROS

Andrejeva pregazila Rumunjku i lakoćom stigla do drugog polufinala

French Open
STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.06.2026.
u 13:16

Andrejeva je dominirala prvim setom kojeg je dobila za samo 24 minute bez izgubljenog gema

Ruska tenisačica Mira Andrejeva (WTA-8.) prva je polufinalistica na Roland Garrosu nakon što je u utorak u četvrtfinalu pobijedila Rumunjku Soranu Cirsteu (WTA-18.) sa 6-0, 6-3. 

Osma nositeljica je slavila nakon samo 56 minuta igre, a u polufinalu će igrati s pobjednicom susreta između dvije Ukrajinke Marte Kostyuk i Eline Svitoline.


Andrejeva je dominirala prvim setom kojeg je dobila za samo 24 minute bez izgubljenog gema. Cirstea, koja je igrala svoje treće četvrtfinale Grand Slama u posljednjoj godini na turneji, pribrala se rano u drugom setu i osvojila break kod rezultata 3-3, ali ipak nije mogla zaustaviti Andreevu.

Devetnaestogodišnja Ruskinja prvi je put u 2024. godini stigla do polufinala najpoznatijeg turnira na zemljanoj podlozi. Ove godine osvojila je dva WTA 500 turnira (Adelaide i Linz), a u finalu WTA 1000 turnira u Madridu poražena je od Kostyuk, svoje potencijalne polufinalne protivnice na lokalnom Grand Slam turniru.
polufinale Roland Garros Sorana Cristea Mirra Andrejeva

