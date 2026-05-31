U OSMINI FINALA

Kakva senzacija na Roland Garrosu: Ispala je četverostruka osvajačica slavnog turnira

STEPHANE MAHE/REUTERS
Hina
31.05.2026.
u 14:30

Treća tenisačica svijeta Poljakinja Iga Swiatek, koja je četiri puta osvajala Roland Garros, u nedjelju je u osmini finala ispala od Ukrajinke Marte Kostyuk (WTA-15.) u dva seta rezultatom 7-5, 6-1. Ukrajinka je pobjedom nad Poljakinjom za sat i 39 minuta, prvi put stigla do četvrtfinala u Parizu i ostaje neporažena na zemljanoj podlozi 2026. godine.

Iga Swiatek se ovim porazom priključila prvom tenisaču svijeta Janniku Sinneru, 24-strukom osvajaču Grand Slam naslova Novaku Đokoviću i braniteljici naslova Coco Gauff koji su u posljednja tri dana završili svoj nastup u Parizu. Tako prva tenisačica svijeta Arinu Sabalenka ostaje favoritkinja za osvajanje svoje prve titule na Roland Garrosu.

Pobjednica turnira u Rouenu i Madridu u sljedećem će kolu igrati protiv bolje iz susreta između sedme nositeljice Ukrajinke Eline Svitoline i jedanaeste nositeljice Švicarke Belinde Bencic.

U drugom susretu osmine finala 36-godišnja Rumunjka Sorana Cirstea je svladala Kineskinju  Wang Xinyu sa 6-3 7-6(4) i plasirala se u četvrtfinale Grand Slama tek treći put u karijeri i prvi put nakon 17 godina u četvrtfinale Roland Garrosa.

Cirstea je odlučila povući se na kraju sezone, ali je u najboljoj formi nakon što je ranije ovog mjeseca postala najstarija igračica koja se plasirala među 20 najboljih.
