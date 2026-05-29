NEVJEROJATAN PREOKRET

Đokoviću se ovo nije dogodilo više od 15 godina: Talentirani Brazilac izveo senzaciju u Parizu

French Open
GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
VL
Karlo Koret
29.05.2026.
u 21:44

Bio je ovo tek sedmi put u Đokovićevoj karijeri da meč odlazi u peti set nakon što je srpski tenisač poveo s 2:0 u setovima

Novak Đoković ispao je u trećem kolu drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa. Bolji do njega s 3:2 u setovima bio je 19-godišnji brazilac Joao Fonseca, trenutačno 30. igrač svijeta. On je u drugom kolu izveo preokret s 0:2 na 3:2 u setovima protiv hrvatskog igrača Dine Prižmića, a isto je ponovio protiv Đokovića.

Fonseca je na kraju slavio s 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 i priredio drugu najveću senzaciju turnira nakon Juana Manuela Cerrundola koji je izbacio Jannika Sinnera. Koliko je ovaj podvig nevjerojatan najbolje govori činjenica kako je ovo tek drugi puta u Đokovićevoj karijeri da je izgubio meč nakon što je poveo s 2:0 u setovima. Prije Fonsece, takav preokret izveo je još samo Jurgen Melzer na Roland Garrosu 2010.

Bio je ovo tek sedmi put u Đokovićevoj karijeri da meč odlazi u peti set nakon što je srpski tenisač poveo s 2:0 u setovima. Njegovim ispadanjem postalo je jasno kako će ovogodišnji Roland Garros osvojiti igrač koji nikada nije osvojio Grand Slam titulu. U prvog favorita sada se promaknuo drugi tenisač svijeta, Nijemac Alexander Zverev.
Grand Slam Roland Garros Novak Đoković Joao Fonseca

SL
slavenZadravec
22:03 29.05.2026.

Ovakvu priliku Zverev više neće imati.

