Premijer Plenković i ministri na ždrijebu WTA Makarska Opena

Šest hrvatskih tenisačica kreće u lov na naslov koji domaći tenis čeka godinama, a podršku WTA 125 turniru u Makarskoj, svojim su dolaskom dali premijer i članovi Vlade.



Ne događa se često da se na ždrijebu teniskog turnira pojavi predsjednik Vlade u pratnji brojnih ministara, a upravo to se dogodilo danas u Makarskoj. Premijer Andrej Plenković došao je dati podršku turniru WTA Makarska Open,a uz njega su bili potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, ministrica zdravstva Irena Hrstić, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ali i brojni uzvanici poput župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženka Bobana. Svi oni su nazočili ždrijebu.

Prva nositeljica Petra Marčinko igrat će protiv kvalifikantice, Lucija Ćirić Bagarić ide na Čehinju Barboru Palicovu, dok će Ana Konjuh odmah imati ozbiljan izazov protiv šeste nositeljice, također Čehinje Dominike Šalkove. Tara Würth za suparnicu je dobila Slovakinju Rebeccu Šramkovu, a Tenu Lukas na startu čeka peta nositeljica Latvijka Darja Semenistaja. Lea Bošković će u kvalifikacijama za prolazak igrati protiv Amerikanke Akashe Urhobo.

Nitko se više ne nada pobjedi hrvatske predstavnice od direktora turnira Feliksa Lukasa.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

„Ovim djevojkama treba podrška. Hrvatska je mala zemlja, ali imamo generaciju tenisačica od kojih svaka može konkurirati za ulazak među sto najboljih na svijetu“ istaknuo je Lukas na izvlačenju ždrijeba.Tara Würth rekla je kako joj je iznimna čast igrati na prelijepom turniru u Makarskoj, Lea Bošković se nada da će makarska publika doći podržati sve naše cure i uživati u odličnom tenisu, dok je Lucija Ćirić Bagarić istaknula kako je lijepo vidjeti ovoliko domaćih cura u glavnom turniru.„Jako volim ovaj turnir i drago mi je što sam ponovno ovdje“, kazala je Petra Marčinko, trenutno najbolje rangirana hrvatska tenisačica.Ana Konjuh podsjetila je da se ove godine obilježava i 20 godina WTA turnira u Hrvatskoj, istaknuvši kako se možda napokon ostvari Lukasov san.„Bez pritiska Petra, ali titula se čeka“, poručila je Ana kolegici Petri Marčinko.„Petra, navijamo za tebe“, izjavila je Tena Lukas i dobila pljesak publike.