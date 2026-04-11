Vučićev čovjek sramotnim istupom o Novaku Đokoviću šokirao sve: 'On je propali tenisač!'

Odluka Novaka Đokovića da prisustvuje nogometnoj utakmici između Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, i pruži podršku domaćoj reprezentaciji, dočekana je s oduševljenjem na tribinama i pohvalama diljem regije. Đoković je pobjedu BiH i plasman na Svjetsko prvenstvo nazvao "povijesnim uspjehom" i "spektaklom", a kapetan reprezentacije Edin Džeko poručio je kako Đokovićev dolazak pokazuje "koliki je čovjek". Međutim, ova gesta prijateljstva i dobrosusjedskih odnosa nije se svidjela svima, a posebno je zasmetala Draganu J. Vučićeviću, vlasniku i glavnom uredniku tabloida Informer, poznatom po bliskosti s vladajućim režimom u Srbiji. On je iskoristio priliku da se još jednom obruši na najboljeg svjetskog tenisača.

U svojem je istupu Vučićević komentirao Đokovićev dolazak u kontekstu uspjeha Bosne i Hercegovine i neuspjeha Srbije u kvalifikacijama. "Nema Srbina koji je navijao za Bosnu i Hercegovinu protiv Italije", izjavio je Vučićević, a zatim se izravno okomio na Đokovića. "Da, bio je Novak Đoković u Zenici. I opet ću reći, on je propali tenisač, otkako je počeo da pumpa ništa nije osvojio niti će", poručio je bez ustručavanja, ponovivši uvrede koje je na račun sportaša iznio i ranije. Njegove su riječi izazvale zgražanje i oštre osude na društvenim mrežama, gdje su brojni korisnici stali u obranu teniske legende.

Ovaj napad nije izolirani incident, već nastavak kampanje koju Vučićević vodi protiv Đokovića. Sve je počelo kada je slavni tenisač javno podržao građanske prosvjede u Srbiji, točnije studente koji su digli glas nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu. Tim je činom, prema mišljenju režimskih medija, okrenuo leđa predsjedniku Aleksandru Vučiću, zbog čega je postao meta napada. Već u studenom 2025. godine, nakon što je tenisač podržao prosvjede, Vučićević ga je prvi put nazvao "propalim tenisačem", a sada je samo ponovio istu sramotnu etiketu.

Javnost u Srbiji nije ostala dužna Vučićeviću, poručivši mu da se mora bolje informirati prije nego što iznosi takve neistine. Na njegovu tvrdnju da Đoković "ništa nije osvojio", mnogi su ga podsjetili da je srpski tenisač 8. studenog 2025. godine osvojio svoju 101. titulu u karijeri. Također, unatoč tome što se nalazi u sutonu svoje nevjerojatne karijere, u siječnju je stigao do finala Australian Opena, što je uspjeh kojim se rijetki mogu pohvaliti. Đokovićev potez da podrži susjede u njihovom povijesnom uspjehu tako je ostao u sjeni besramnog napada koji je još jednom pokazao duboku podijeljenost u srpskom društvu.