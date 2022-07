Pavić brončana u džudu, rukometašice izborile polufinale, donosimo detalje s Mediteranskih igara

Džudašica Petrunjela Pavić osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 78 kilograma na Mediteranskim igrama u alžirskom Oranu.

– Jako sam sretna cijelim danom i vjerujem da je ovo tek jedna od mnogih velikih medalja koje ću osvojiti – rekla je nasmijana Dubrovčanka koju je hvalio i trener reprezentacije Dragan Crnov:

– Odličan dan u kojem je Petrunjela izgubila tek u polufinalu od buduće zlatne Kosovarke, Loriane Kuke, a i ta borba otišla je nekoliko minuta u golden score. Svaka čast i Pavić i njezinu treneru Mateu Semizu na radu i napretku.

Tako su medalje za Hrvatsku na ovim Mediteranskim igrama osvojile djevojke iz Solina i Dubrovnika, u kojem će se sigurno slaviti do dugo u noć. Za to vrijeme Pavić će se prisjećati kako je za broncu ipponom pobijedila Crnogorku Peković, dok je u polufinale prošla wazarijem protiv Marokanke Yatim.

Dva plivačka finala

Druga dva hrvatska imena u finalnom bloku imala su prevelike izazove u ovom trenutku. Ivana Maranić (preko 78 kg) izgubila je wazarijem u borbi za broncu od Larise Cerić iz BiH, trostruke viceprvakinje Europe i treće na svijetu. U četvrtfinalu Ivana je pobijedila Alžirku Asselah, dok je u polufinalu bila bolja buduća zlatna, Turkinja Sayit. Marko Kumrić (do 100 kg) izgubio je wazarijem od Francuza Agbegnenoua, nakon što je u repasažu pobijedio Kosovara Zekaja, a u četvrtfinalu izgubio od kasnije srebrnog Alžirca Boumara. U 1. kolu Igara izgubio je Marcel Škalec (preko 100 kg), od kojeg je uspješniji bio Turčin Ertug. Hrvatska džudaška reprezentacija tako je završila uspješan nastup na Mediteranskim igrama, a pred našim najboljim seniorima je Grand Slam Budimpešta (8. do 10. srpnja) te Grand Prix Zagreb (15. do 17. srpnja).

Košarkaši Hrvatske ostvarili su prvu pobjedu na turniru 3x3 svladavši u trećem kolu skupine Egipat (13:7). Atletičar Mateo Ružić nije se plasirao u finale utrke na 400 metara. Na plivačkim natjecanjima Mario Šurković izborio je nastup u finalu na 100 m slobodno, a u finale se plasirala i Ana Blažević na 100 m prsno. U streljaštvu su korak do bronce bili Marin Maričić i Valentina Gustin. Oni su u disciplini gađanje zračnom puškom mješovito bili četvrti, dok su Borna Petanjek i Estera Herceg osvojili 12. mjesto. Prvog dana kvalifikacija u gađanju letećih meta Anton Glasnović trenutačno je drugi, a njegov brat Josip na 12. mjestu.

Pavlović opet prva violina

Rukometašice Hrvatske pobijedile su u drugom kolu skupine Alžir s 31:21 i tom pobjedom osigurale polufinale.

– U utakmicu protiv Alžira, koja nam je bila odlučujuća za ulazak u polufinale, ušli smo jako dobro, dobro smo igrali u obrani, a Lucija Bešen odlično je branila tako da smo već na startu napravili bitnu razliku i održavali to cijelo prvo poluvrijeme. U jednom trenutku došli smo do problema jer je Alžir ušao u divlju zonu, praktički su igrali individualnu defenzivnu obranu na pola terena i tu smo se malo loše snalazili na početku, ali nakon dogovora, krenulo je sve nabolje. Na kraju je završilo s plus deset razlike i sve igračice dobile su priliku igrati na Mediteranskim igrama. Golove su zabile i Lana Jarak, koja je danas odigrala odlično na poziciji lijevog krila, i Josipa Bebek, isto tako i Malec, Tupek, sve one dale su svoj obol ovoj utakmici – rekao je Nenad Šoštarić, izbornik Hrvatske.

S devet pogodaka iz 12 pokušaja Katarina Pavlović ponovno je bila naša prva violina. Pet pogodaka postigla je Lana Jarak.