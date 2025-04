Paradirala je u kupaćem i bila prvakinja Hrvatske, a onda završila u samostanu: Bio mi je težak put

Zrinka Šutalo (30) bila je najmlađa prvakinja Hrvatske u odbojci na pijesku, imala je uspješnu sportsku karijeru, ali je potom osjetila redovnički poziv i život joj se preokrenuo u potpunosti. Danas je časna sestra i otvoreno govori o prošlom životu te kako je završila u samostanu.

- Ta odbojka, da ja moram tamo u kupaćem kostimu paradirati na pijesku i da me ljudi gledaju, u početku mi je bilo strašno neugodno, poslije mi je to postalo sasvim normalno. Počeli smo ozbiljnije trenirati pa smo ušli u reprezentaciju i postigle smo tako dobar uspjeh da su nas dolazili snimati novinari - rekla je bivša prvakinja u podcastu Ive Kraljević.

- Kad ramenom ili dresom dodirnem mrežu i onda mi kaže "mreža, izgubila poen", dođe ti da ju iščupaš. Bilo je psovanja, bilo je ružnih riječi, bilo je ljutnje. Kako ću ja u žensku opću gimnaziju? Ma baš me briga, bitno da u neku školu idem jer moram. Ja imam svoju odbojku i to je to - pričala je o događajima na odbojci.

Zrinka se pripremala se za Olimpijske igre, imala velike sportske planove, upisala studij socijalnog rada, ali tada je osjetila Božji poziv i više ništa nije bilo isto.

- U trećem razredu, točno se sjećam, djevojka iza mene sjedila je i nešto šarala po bilježnici. Ona kaže: "Ej, Zrinka, hoćeš doći na duhovnu obnovu? Tad i tad". Ja si mislim, tad su pripreme, ne da mi se jer tad nam trener ne da loptu, samo se snaga radi, pa rekoh "hoću".

Nije to naravno bio lagan put, svašta joj je prolazilo kroz glavu.

- Bože dragi, jel ja trebam ovdje biti, jesam ja na krivom mjestu? Bože dragi, šta da radim? Ni ne znam što trebam reći, dođem u kapelu, ne znam sad još što trebam. Kad smo u kapeli molili sa sestrama, kad je nastala tišina, ja sam samo gledala oko sebe. Nastala mi je totalna konfuzija u glavi zato smo postale najmlađe osvajačice prvenstva Hrvatske u povijesti toga sporta.

- Želim svake godine proslaviti 30. travnja, dan kad sam ušla u samostan. Jer mi je težak bio put. Sad će mi oči zasuziti. Ali da, želim svake godine to proslaviti i onda mi je drago da se i sestre okupe. One nisu svjesne, osim što slavimo moj imendan, da slavimo i taj dan - zaključila je Zrinka.