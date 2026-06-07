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Vukovi izborili majstoricu

Roberson i Skorić "Navijači su nam dali energiju, bez njih ne bismo izborili petu"

Josip Regović/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
07.06.2026.
u 21:03

Trener Cibone na neobičan način je najavio majstoricu u Zadru: "Ta utakmica bit će nagrada za naš rad. Pozivam naše navijače da nas dođu bodriti ali i Zadrane da dođu i da nas vrijeđaju. Sve je to dio folklora, a nas to motivira."

U borbi za prvaka Hrvatske igrat će se majstorica a te utakmice, nakon kojih za oba sastava nema popravnog,, uvijek su poslastica. To je svojevrsna svetkovina kraljice igara koju su košarkaši Cibone uspjeli izboriti pobijedivši Zadar u četvrtoj utakmici finalne serije (73:67).

Ne uspjevši pobijediti Cibonu i u četvrtoj utakmici, drugoj zagrebačkoj, košarkaši Zadra nisu uspjeli obraniti naslov i osvojiti četvrtu krunu uzastopce, a sedmu ukupno. Željeli su to učiniti, ali nisu u tome uspjeli, na parketu "najdražeg neprijatelja" ako tako možemo nazvati Cibonu gledanu iz oka Zadrana, a naročito njihovih navijača.

A u Zagreb su stigla četiri autobusa napaljenih tornadovaca koji su se prvo poluvrijeme bavili vrijeđanjem domaće momčadi a u drugom su bodrili svoje ljubimce. No, s obzirom na sveukupno ponašanje, a nakon susreta morala je intervenirati i policija, nisu ni zaslužili slaviti naslov u Zagrebu ali ga sada imaju priliku slaviti u srijedu u Dvorani Krešimira Ćosića.

Ovaj put, šestog igrača ipak su imali cibonaši koji su crpili energiju glasne zagrebačke publike što je potvrdio i najbolji Cibonin strijelac Justin Roberson (17 koševa, tri trice).

- Publika nam je dala energiju. Njihova energija iz treće se transferirala u četvrtu. Za razliku od treće utakmice, danas smo bili disciplinirani. Svaki put kada smo disciplinirani imamo izglede pobijediti. Nekad to možda ne izgleda lijepo ali nam pruža šansu.

O doprinosu publike govorio je i Zagrepčanin koji je odigrao svoju posljednju utakmicu u dresu Cibone jer odlazi na studij u SAD. A Luka Skorić je s 12 koševa i pet skokova, nakon razigravača Šiška (14 koševa, 5 asista), bio drugi najkorisniji cibos.

- Hvala publici koja je bila gromoglasna, dala nam je veliki vjetar u leđa i bez njih ovo ne bismo mogli napraviti. Jako sam zahvalan što sam imao čast provesti dvije godine ovdje a ova zadnja utakmica u Draženovu domu ostat će mi zauvijek u sjećanju. Drago mi je da smo bili koncentrirani do kraja, da smo bili tim i za to smo i pobijedili.

Vodila je Cibona najveći dio utakmice (10:2, 14:5) pa je tako u trećoj četvrtini, kod 48:39, propustila priliku za prvo dvoznamenkasto. A cibosi su baš u tim trenucima činili banalne pogreške poput prekršaja u napadu Robersona ili pak krivog dodavanja borbenog Serdarušića. Potomje dva bacanja promašio iskusni Čakarun no zato je dvije otvorene trice, nakon loših defenzivnih rotacija domaćina, pogodio bivši cibos Borna Kapusta. I to za prvo vodstvo Zadrana u utakmici (55:56).

No, oporavili su se vukovi od neiskorištenih prigoda i na isteku 36. minute poveli 65:58 što je natjeralo Zadrova trenera Jusupa da reagira minutom predaha. Ali i da nastavi igru s petorkom bez centara, sa krilom Tišmom na petici. Ideja je očito bila razvući Ciboninu obranu da do izražaja dođu Zadrovi šuteri.

I upalilo je, Klarica je ostao sam na trici i pogodio (65:61) no u dva sljedeće napada uzvraća Roberson s polaganje iz lijevog ulaza i solo šutem (69:61) nakon čega iz solo akcije, 105 sekundi prije kraja, zabija i razigravač Šiško (71:61).

Nakon Klaričine trice za 71:64, a bilo je to 26 sekundi prije kraja, Cibonin trener Ivan Rudež izvadio je centra Lončara i uveo juniora Bornu Bureka nakon čega je Klarica (deset sekundi prije kraja) zabio još jednu tricu. Pokušavši se našaliti priupitali smo "coacha" domaćina "nije li prerano krenuo na burek".

- Borna je zaslužio stati na teren. Dečko je odličan učenik, ima školu u dva turnira i na svakom je treningu. Kada drugi imaju slobodan dan on dolazi raditi. Taman da je završilo pola koša za nas, da smo ispali smiješni, taj dečko je to zaslužio jer šuti i radi.

Kazao je Rudež i na temu igrača (Skorić) koji sigurno odlazi iz kluba jer ga čeka studij na San Diego Universityju.

- Zagreb je Lukin grad i uvijek će biti dobrodošao nazad. Svi smo upregnuli da ostvarimo taj cilj i da on dobije priliku igrat gdje želi.

Na neobičan način najavio je Cibonin trener petu utakmicu:

- Bit će to nagrada za naš rad. Pozivam naše navijače ali i Zadrane da dođu i da nas vrijeđaju. Sve je to dio folklora, a nas to motivira. 

Od trojice Zadrovih Zagrepčana (Žganec, Buljević, Tišma) pred medije je izašao Tišma (sedam koševa uz šut iz igre 3 od 9) koji je ustvrdio:

- Danas nam je nedostajalo energije. Kasnili smo u obrani no nadam se da to neće biti slučaj u petoj utakmici. Nadam se punom Višnjiku pa pozivam navijače da ispune Krešinu dvoranu i da nam budu šesti igrač kao što su bili cijelu sezonu.

Da Zadar nije ove večeri zaslužio osvojiti naslov, u srijedu će to možda uspjeti, složio se i trener Danijel Jusup:

- Cibona je bila bolji tim od početka, a mi smo u utakmicu ušli nekako zavezano ni nikako se nismo uspjeli "odmotati". Doduše, imali smo kraće bljeskove, pa smo čak i došli do vodstva, no Cibonina energija je ovaj put bila puno bolja od naše.

Nada se Jusup da će Višnjik u srijedu biti njihova utvrda.

- Zahvaljujem našim navijačima što su došli u ovolikom broju u Zagreb i ja se nadam da će nam u srijedu uistinu biti šesti igrač.

Kod Zadrana su dvoznamenkasti bili krilo Klarica (17 koševa, pet trica) i krilni-centar Mazalin (15 koševa) koji je zbog pet prekršaja igrao samo 21 minutu što se u završnici i osjetilo.

Osim već spomenutih Robersona (17), Šiška (14) i Skorića (12), više od deset koševa među cibosima uknjižio je i poslovično borbeni Jan Palokaj (12 koševa, dvije trice).
Ključne riječi
Danijel Jusup Ivan Rudež Zadar cibona finale doigravanja košarka

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