Palestinci traže hitno izbacivanje Izraela: 'Ne možemo ostati neutralni na to što rade'

Predsjednik Palestinskog nogometnog saveza Jibril Rajoub pozvao je UEFA-u i FIFA-u da izbace Izrael iz međunarodnih natjecanja upozorivši da je izraelska vojska u posljednje dvije godine ubila 416 nogometaša i dužnosnika, od čega su četvrtina djeca. "Nogomet ne može ostati neutralan na genocid, etničko čišćenje, diskriminaciju i kontinuiranu okupaciju“, stoji u odvojenim pismima poslanima europskoj i svjetskoj nogometnoj federaciji. Španjolska novinska agencija EFE izvijestila je da su pisma poslana i svim članicama UEFA-e, među kojima je i Hrvatski nogometni savez. "Šutnja ili odgađanje više nisu prihvatljivi“, napisao je Rajoub.

Mediji su izvijestili da će se idući tjedan sastati Izvršni odbor UEFA-e kako bi razmotrio izbacivanje Izraela i njegovih klubova iz europskih natjecanja nakon što su Ujedinjeni narodi izvijestili da Izrael provodi genocid nad Palestincima. Vodeća momčad hrvatskog prvenstva Dinamo u četvrtak igra s Maccabijem iz Tel Aviva utakmicu Europske lige. Susret se igra u Bačkoj Topoli, gradu u Srbiji gdje je Maccabi prijavio domaćinstvo.

"Mi nemamo nikakvu indikaciju da se suočavamo s UEFA-inom suspenzijom“, rekao je glasnogovornik Izraelskog nogometnog saveza za novinsku agenciju Reuters. Poručio je da se izraelska reprezentacija normalno priprema za nadolazeće utakmice s Norveškom i Italijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Izraelska vlada tvrdi da ne provodi genocid.

Palestinski nogometni savez pozvao je UEFA-u i FIFA-u i na neovisnu istragu ponašanja izraelskih dužnosnika, igrača i navijača zbog "poticanja i podrške vojnih akcija, rasizma, diskriminacije i uništavanja nogometne infrastrukture u okupiranim Pojasu Gaze i Zapadnoj obali“. "Ne budete li sada djelovali, povijest će donijeti oštar sud, a buduće generacije će se pitati zašto je upravno tijelo šutjelo i odlučilo ignorirati jasne dokaze", istaknuo je Rajoub.

Za izbacivanje Izraela iz UEFA-inih natjecanja potprebno je 11 od 20 glasova članova Izvšnog odbora te organizacije. U petak je skupina od 48 sportaša potpisala pismo od kojih od UEFA-e traži "hitnu suspenziju“ Izraela. Među potpisnicima je nogometaš Paul Pogba, bivši igrač Manchester Uniteda i Juventusa, koji je 2018. godine sa Francuskom osvojio Svjetsko prvenstvo. UEFA i FIFA nisu se javno očitovale.