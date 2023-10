Ozbiljan udarac za Hajdukove ambicije: Teško se ozlijedio jedan od najboljih igrača bijelih

Splitski Hajduk je na dulje vrijeme ostao bez svog već neko vrijeme ponajboljeg igrača, Darija Melnjaka. Magnetska rezonanca koljena lijevog braniča Splićana, potvrdila je one najgore slutnje. Pokidao je prednje križne ligamente i Melnjaku je ova sezona pod ozbiljnim upitnkom.

VEZANI ČLANCI:

Još uvijek nije odlučeno hoće li morati na operaciju, ako to napravi neće ga biti oko sedam mjeseci, no čini se da je upravo to najizglednija opcija. Melnjak je ujedno dobio pretpoziv izbornika Zlatka Dalića, ali na njega se očigledno ne može računati zbog dugotrajne stanke koja mu predstoji.

Veliki je to udarac za ambicije Hajduka jer prvoligaš s Poljuda ima ozbiljnih problema na bekovskim i krilnim pozicijama.