Ovo su top igrači iz Liga petice za koje do ove sezone 'nitko nije čuo'

Sezona je u najjačim europskim ligama stigla gotovo do polovice, a neki igrači ostavili su dubok trag posljednjih mjeseci što bi im čak moglo donijeti unosan transfer već u zimskom prijelaznom roku. Orijentiravši se dakle na englesku, španjolsku, talijansku, njemačku i francusku ligu donosimo vam imena petorice igrača koji do ove sezone nisu bili zvijezde, nije ih bilo u vrhu europskog nogometa, a za neke od njih mnogi nisu niti čuli. No, sada su u bilježnicama svih menadžera.

Zapaženim igrama ove jeseni sigurno su osigurali bolji status u klubovima, a nije isključeno da ćemo ih sljedeće sezone gledati i u nekom velikanu.

Krenut ćemo od Gabriela Jesusa, 20-godišnjeg otkrića Manchester Cityja koji za mjesto u napadu ravnopravno konkurira zvijezdama poput Sergija Aguera i Raheema Sterlinga. Stigao je iz Palmeirasa pretprošle sezone za 16 milijuna eura, a ove je u svim natjecanjima upisao 25 nastupa uz deset golova i četiri asistencije. Lacazette i Jesus zabili su po osam pogodaka u Premier ligi te dijele osmo mjesto ljestvice strijelaca. Jesusa Transfermarkt već sad procjenjuje na vrtoglavih 45 milijuna eura.

A 26-godišnji napadač Rodrigo otkriće je najugodnijeg ovosezonskog iznenađenja španjolske Primere - Valencije. On je iza Lionela Messija najkorisniji igrač Primere gledajući golove i asistencije (16 nastupa, osam golova i četiri asistencije) te pogonsko gorivo šišmiša u utrci s vodećom Barcelonom. Španjolac rođen u Brazilu pogodak je zabio i u jedinom nastupu u Kupu kralja. Cijena od 7,5 milijuna eura će mu sigurno skočiti ako će Valencija do kraja sezone konkurirati za naslov.

Veznjak Benfice na posudbi u Atalanti, 22-godišnji Bryan Cristante, velika je nada talijanskog nogometa. Njegov talent zamijećen je još 2011. godine kad je sa 16-godina postao najmlađi igrač koji je nastupio za Milan u Ligi prvaka. Ove sezone potvrđuje klasu, izrazito je efikasan za veznjaka pa je zabio pet pogodaka u Serie A i tri u Europskoj ligi. U rujnu je debitirao za Italiju u remiju s Makedonijom (1:1). Zasad vrijedi pet milijuna eura.

Sebastien Haller, 23-godišnji Francuz, s odličnim preporukama iz Nizozemske, stigao je u Eintracht Frankfurt kojeg vodi naš Niko Kovač. Tamo je u dvije sezone za Utrecht zabio čak 34 pogodaka, a sada se dokazuje i u Bundesligi. Sa šest golova i dvije asistencije u njemačkom prvenstvu te četiri gola i dvije asistencije u kupu vodeći je strijelac kluba uz hrvatskog napadača Antu Rebića (četiri gola). Transfermarkt ga procjenjuje na osam milijuna eura, no cijena će mu sigurno rasti ako nastavi igrati kao dosad.

Lyon će ove sezone po svemu sudeći voditi žestoku borbu za drugo mjesto u Ligue 1 iza nedodirljivog PSG-a. Jedan od najvećih aduta, uz Nabila Fekira, sigurno mu je napadač Mariano Diaz koji je stigao iz Real Madrida gdje se nije najbolje snašao. Ali zato je eksplodirao u Francuskoj i u 19 nastupa zabio 13 pogodaka uz četiri asistencije. Jednom je pogodio i u Europskoj ligi. Rođeni Španjolac igra za reprezentaciju Dominikanske Republike, a Lyon će sigurno dobro unovčiti uloženih osam milijuna eura kad ga odluči prodati.