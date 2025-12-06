Nutricionist otkriva: Ovih 5 sezonskih voćaka trebaju biti na vašem tanjuru ove zime
Tijekom hladnih zimskih mjeseci našem je tijelu potrebna dodatna podrška kako bi ostalo snažno, imalo energiju i bilo otporno na sezonske viroze. Upravo tada voće dolazi kao savršen saveznik jer je prepuno vitamina, minerala, vlakana i antioksidanata koji jačaju imunitet, potiču probavu i osiguravaju prirodnu dozu energije. Iako zimi izbor svježeg voća može izgledati skromniji, postoje sezonske vrste koje su nevjerojatno hranjive i trebale bi se češće naći na našem tanjuru. Vjerojatno ste se ovih dana suočili s hrpama blagdanskih poslastica u supermarketu i velikim kutijama lijepo zamotanih čokolada. No, zima nije samo sezona dobre volje i raznih grickalica, već je zapravo i najbolje vrijeme za uživanje u nizu ukusnih vrsta voća koje su upravo sada na vrhuncu svoje sezoni.
Prema jednom vodećem stručnjaku, upravo biste to trebali stavljati u košare za kupovinu umjesto kaloričnih božićnih poslastica koje je sve teže izbjegavati. Zamjenom čipsa, kolačića i čokolada voćem i dalje ćete jačati svoj imunološki sustav antioksidansima i podržavati zdravlje crijeva dozom zdravih vlakana. Nutricionist Rob Hobson, je savjetovao da voće jedete sirovo i da gdje god je moguće ostavite koru jer se u njoj nalazi velika količina vlakana i antioksidansa. Ovo je pet voćki koje što prije trebate uvrstit u svoj jelovnik, piše Daily Mail.
Kupine: Osobni favorit g. Hobsona su kupine koje su, iako su više jesensko voće, još uvijek dostupne za kupnju i u svježim i u smrznutim pakiranjima. "Kupine su iznenađujuće bogate vlaknima u usporedbi s drugim voćem i pune su antocijanina, tamnoljubičastih pigmenata povezanih sa zdravljem srca, krvnih žila i mozga. Budući da imaju manje prirodnih šećera od mnogih drugih vrsta voća, izvrstan su izbor ako želite nešto slatko bez primjetnog porasta energije", objasnio je nutricionist.
Kupine su također pune antioksidansa, koji su povezani s boljim starenjem jer se bore protiv štetnih stanica zvanih slobodni radikali koji mogu uzrokovati pustoš u tijelu. "Također osiguravaju vitamine Ci K i mangan, hranjive tvari uključene u stvaranje kolagena, zdravlje kostiju i antioksidativnu obranu. Često umiješam šaku smrznutih kupina u toplu kašu sa žlicom jogurta jer ih toplina omekšava i ističe njihovu prirodnu slatkoću. Zaista su svestrane i dodaju bogat, pikantan okus i slatkim i slanim jelima", dodao je Hobson.
Kruške: Drugo sezonsko voće koje je Hobson preporučio su kruške koje su mekane i sočne kada su zrele. Poznate su po svojoj prirodnoj slatkoći sa složenim notama vanilije. "Kruške su dobar izvor vlakana, posebno kada se uključi kora. To ih čini izvrsnim za probavu i pokretljivost crijeva, što je nešto s čime se ljudi mogu boriti u ovo doba godine", rekao je stručnjak. Kruške također pružaju vitamin C, kalij i određene količine folata.
Vitamin C već je dugo hvaljen zbog svojih učinaka na jačanje imuniteta, dok su kalij i folna kiselina, također poznati kao vitamin B, vitalni za rad srca i živčanog sustava. "Njihovi polifenoli mogu podržati zdravlje krvožilnog sustava, a kombinacija vlakana i vode pomaže kod sitosti i ravnomjerne energije između obroka", objasnio je Hobson.
Jabuke: "Jabuke su izvrsna zimska namirnica zahvaljujući svojim topivim vlaknima, posebice pektinu. Ona vlakna pomažu u njegovanju crijevnih bakterija i mogu podržati zdraviji kolesterol", rekao je nutricionist. Sve je više dokaza da podržavanje „dobrih bakterija“ u vašem crijevnom mikrobiomu pomaže probavi, zdravom imunološkom sustavu i čak poboljšava mentalno zdravlje.
Brusnice: Četvrto voće su brusnice koje su prvi počeli brati Indijanci za hranu, lijekove i bojenje. Od tada su postale sastojak u mnogim receptima. Brusnice su najpoznatije po svojoj sposobnosti u borbi protiv infekcija mokraćnog sustava, a čaša crvenog soka često se preporučuje kao brzo rješenje za blage simptome cistitisa. Brusnice su bogate jedinstvenim polifenolima koji se nazivaju proantocijanidini (PAC). "Ovi spojevi pomažu spriječiti da se određene bakterije, uključujući E. coli, zalijepe za urinarni trakt", objasnio je Hobson.
Bobičasto voće je dobro poznato po svom zaštitnom djelovanju kod rekurentnih infekcija mokraćnog sustava (UTI), uobičajene infekcije mokraćnog mjehura, bubrega i cijevi koje ih povezuju. Osim toga, ovo voće može ojačati naš imunološki sustav i pomoći nam da se na prirodni način zaštitimo od prehlade. "Brusnice su također dobar izvor vitamina C, mangana i raznih antioksidansa koji pomažu u podržavanju imunološke funkcije tijekom hladnijih mjeseci", dodao je nutricionist.
Bobice bazge: Posljednje voće koje je Hobson preporučio su bobice bazge, no morate biti oprezni. Ove tamnoljubičaste bobice, koje rastu na stablu ili grmu, stoljećima se koristi u narodnoj medicini. Danas se najčešće nalaze u obliku suplemenata ili biljnog čaja jer se za nikada ne smiju jesti sirove. Opasnost je u tome što prirodno sadrže kemikalije lektin i cijanid koji mogu uzrokovati mučninu, povraćanje i proljev. Ako se jedu u velikim količinama, bobice mogu izazvati ozbiljno trovanje hranom koje može biti kobno. Prije konzumiranja, bilo u kao sok, džem, vino ili pita, moraju biti potpuno zrele i pažljivo kuhane.
Slično kao i drugo bobičasto voće, također su bogate vitaminom C i vlaknima, a tamnu nijansu dobivaju od antocijanina koji imaju antioksidativna i protuupalna svojstva koja pomažu u jačanju imunološkog sustava. "Bobice bazge imaju dugu povijest u tradicionalnim zimskim lijekovima, a suvremena istraživanja sugeriraju da mogu pomoći u smanjenju trajanja i ozbiljnosti simptoma prehlade zahvaljujući svojim antivirusnim svojstvima i svojstvima koja stimuliraju imunitet", rekao je Hobson.