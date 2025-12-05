Pojavio se problem s Trumpom uoči izvlačenja skupina za SP, ovo bi se Fifi moglo obiti o glavu

Večeras će od 18 sati po srednjeeuropskom vremenu u Washingtonu biti održan ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo 2026., a istaknutu ulogu imat će američki predsjednik Donald Trump. Njegova prisutnost, međutim, nije samo protokolarna. Kako piše Politico, Trumpov drugi mandat isprepleo se s Infantinovim ambicijama, a njihov odnos postao je toliko prisan da izaziva zabrinutost unutar FIFA-e. Miguel Maduro, bivši šef FIFA-inog odbora za upravljanje, izjavio je kako je javni karakter odnosa Infantina i Trumpa "drugačiji čak i od onoga što smo vidjeli u prošlosti". Iako je FIFA uvijek gajila veze s političarima, ovo se događa "očito i emfatično kao nikad prije".

Infantinova spremnost da udovolji Trumpu ide toliko daleko da je potajno, bez znanja 37-članog Vijeća FIFA-e, stvorio "Nagradu za mir" s očitom namjerom da je uruči upravo američkom predsjedniku. Očekuje se da će se to dogoditi večeras. Takvi jednostrani potezi izazvali su bijes unutar organizacije. Najmanje tri od osam potpredsjednika FIFA-e izrazila su zabrinutost zbog Infantinove bliskosti s Trumpom, smatrajući da se time krši načelo političke neutralnosti, temelj etičkog kodeksa organizacije.

Amerikanci spremaju spektakl: Evo tko će sve prisustvovati ždrijebu

Iako je Infantino dosad pobjeđivao bez protukandidata, reizbor 2027. mogao bi biti drugačiji. Njegovo upletanje u američku politiku postalo je oružje za protivnike. Analitičari smatraju da će Svjetsko prvenstvo biti "lakmus test" za njegovu vladavinu. "Ako se pojavi protukandidat, iskoristit će njegov odnos s Trumpom da istakne sve pukotine", rekao je anonimni izvor za Politico. Infantinovi saveznici, pak, tvrde da protivnici koriste Trumpa kako bi napali njegove uspješne nogometne inicijative.

Kao najizgledniji protukandidat spominje se Victor Montagliani, potpredsjednik FIFA-e i šef CONCACAF-a. Napetosti su eskalirale kada je Trump zaprijetio premještanjem utakmica iz gradova kojima upravljaju demokrati, a Infantino je šutio. Montagliani je tada javno poručio: "Ovo je FIFA-in turnir, FIFA-ina jurisdikcija". Ubrzo je dodao kako je "nogomet veći od bilo kojeg pojedinca i zemlje", što je shvaćeno kao izravna kritika. Taj ga je istup, tvrde izvori, doveo u sukob s Infantinovim krugom i pozicionirao kao lidera otpora koji bi mogao okupiti savez Europe i Sjeverne Amerike, ironično, onaj koji je Infantina i doveo na vlast.