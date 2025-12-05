Trump dobio FIFA nagradu za mir: 'Stvorit ćemo događaj kakvog svijet još nije vidio'

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino dodijelio je Trumu nagradu tijekom ždrijeba skupina Svjetskog nogometnog prvenstva koji je u petak održan u Washingtonu. Trofej su na pozornicu donijela četiri američka marinca. Osim "Fifa Peace Prize", američki predsjednik je dobio i medalju koju je odmah stavio oko vrata.
"FIFA-ina nagrada za mir dodjeljuje se svake godine istaknutoj osobi koja je posvećena promicanju mira diljem svijeta svojim nepokolebljivim djelovanjem. Kao i svi ovdje u prostoriji, vidimo slike rata diljem svijeta, kao i svi, patimo za svako dijete koje umre i plačemo sa svakom majkom koja izgubi nekoga koga voli," kazao je Infantino.
"Želimo živjeti u sigurnom svijetu. Definitivno zaslužujete prvu FIFA-inu nagradu za mir, koju ste i osvojili na svoj način. Uvijek se možete osloniti na moju podršku i podršku nogometne zajednice," kazao je Infantino.
"Ovo je zaista jedna od velikih počasti u mom životu. Spasili smo milijune života. Kongo je bio primjer. Ubijeno je više od deset milijuna ljudi, a još deset milijuna bi bilo ubijeno. Indija i Pakistan... toliko različitih ratova koje smo uspjeli okončati, a u nekim slučajevima i prije nego što su počeli.. Zahvaljujem na ovoj časti, Svijet je sada mirnije mjesto," poručio je Trump.
Američki predsjednik se zahvalio Kanadu i Meksiku na prijateljstvu dodavši kako će stvoriti "događaj kakav svijet nikada nije vidio". Prvi čovjek krovne nogometne organizacije je nedavno kazao kako ima odličan odnos s Trumpom.
"Imam odličan odnos s predsjednikom Trumpom, kojeg doista smatram bliskim prijateljem," rekao je Infantino.
"Naravno, on je bio od velike pomoći u svemu što radimo za Svjetsko prvenstvo. Ima nevjerojatnu energiju i to doista cijenim. On djeluje. I radi ono što kaže. Kaže ono što misli. Zapravo izgovara ono što mnogi ljudi također misle, ali se možda ne usuđuju reći," dodao je prvi čovjek svjetskog nogometa.
Do sada nisam previše "šljivio" nogomet , ali ovo je ubilo svaku moju želju za daljnje "trošenje vremena za najvažniju stvar na svijetu" Ovo je gore od kineskog sindroma