Novi miljenik Dinamovih navijača ljubi bivšu misicu koja je s 14 postala seniorska prvakinja države

Posljednji trenuci utakmice 15. kola SuperSport HNL-a između Gorice i Dinama donijeli su scenu koju će navijači modrih dugo pamtiti. U 92. minuti, pri vodstvu Dinama od 0:1, mladi Marko Soldo postigao je svoj prvi službeni pogodak za zagrebački klub i potvrdio pobjedu. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, 22-godišnji veznjak prišao je tribini s najvatrenijim navijačima, Bad Blue Boysima, gdje su ga preplavile emocije. Nije mogao suspregnuti suze radosnice, a kasnije je kratko opisao trenutak koji je sanjao: “Nema ljepšeg osjećaja…”

Dok je Soldo na terenu proživljavao najemotivnije trenutke svoje dosadašnje karijere, njegova supruga, Borna Mohač Soldo, oglasila se na Instagramu nizom storija s porukama podrške koje svjedoče njezinoj vjeri u nsuprugov uspjeh. - Ovakvoj životinji su dvije minute dovoljne da napravi kaos! Nemoguće ogroman radnik! Jedino Bog u minuti može dati snagu za ono što je nama ljudima nemoguće - napisala je vidno ponosna Borna.

Borna Mohač Soldo i sama je dobro poznata javnosti, posebice onoj sportskoj. Godine 2021. ponijela je laskavu titulu Miss sporta Hrvatske, no njezina priča tu ne završava. Bivša uspješna tenisačica, koja je s treninzima započela već sa šest godina, a s 14 postala seniorska prvakinja države, danas radi kao trenerica tenisa i studira psihologiju. Svoju životnu filozofiju sažela je tijekom izbora za Miss sporta: - Možeš biti najljepša i bez samopouzdanja te nitko neće primijetiti, a ako si i prosječna, a sa samopouzdanjem, zapalit ćeš sve - poručila je Borna.

Borna je lijepa tenisačica koja voli nova iskustva i zabavu

Ljubavna priča Marka i Borne okrunjena je brakom u lipnju prošle godine, a njezina podrška bila mu je ključan oslonac na turbulentnom nogometnom putu. Nakon što je prošao Dinamovu školu, bio na posudbama u Šibeniku i Gorici te jednu sezonu proveo u Osijeku, Soldo se ovog ljeta vratio u Maksimir. Njegov povratak kući Borna je popratila dirljivom objavom: - Kroz kišu i oluje, kroz sva nevremena… Ja ni dana nisam sumnjala, a ti si pretrčao preko svih prepreka da bi se na koncu vratio kući. Teško je opisati ovaj sretan osjećaj. Uživaj u svakom trenutku, zaslužio si sve - poručila je.