Ovo se čekalo 24 godine: Srpski trener oduševio Španjolce, dijeli se viralna fotka

Završni sučev zvižduk na stadionu Carlos Tartiere označio je kraj jedne nogometne ere i početak nove. Nakon duge 24 godine izbivanja, Real Oviedo, klub iz Asturije, ponovno je član La Lige, najvišeg ranga španjolskog nogometa. Tisuće navijača u plavim dresovima preplavile su travnjak u naletu neopisive euforije, slaveći sa svojim herojima povijesni uspjeh ostvaren u jednoj od najdramatičnijih utakmica sezone. Suze radosnice, zagrljaji i pjesma odjekivali su stadionom dok su igrači i stručni stožer na čelu s trenerom Veljkom Paunovićem bili nošeni na rukama. Klub koji je desetljećima sanjao povratak među elitu napokon je ostvario svoj cilj, a slavlje koje je uslijedilo potrajalo je duboko u noć, pretvorivši grad Oviedo u epicentar nogometne sreće. Ovaj trijumf nije samo sportska pobjeda; to je ispunjenje sna za generacije navijača koji su vjerno čekali ovaj trenutak. Veljko Paunović bio je igrač Ovieda kada je klub 2001. ispao u drugu ligu, a sada je bio trener koji je klub vratio natrag u prvi rang španjolskog nogometa. Dijeli se viralna fotografija...

Foto: Mozzart sport

Put do slavlja bio je popločan nevjerojatnom dramom i neizvjesnošću. Nakon poraza od 1:0 u prvoj utakmici finala doigravanja, Oviedo je na svom terenu bio pod ogromnim pritiskom. Situacija je postala gotovo beznadna već u 16. minuti kada je Joaquin Panichelli glavom doveo gostujući Mirandes u vodstvo, povećavši ukupnu prednost na 2:0. U tim trenucima, činilo se da će san o La Ligi ostati samo san još jednu sezonu. Domaći navijači su zanijemili, a na terenu je vladala nevjerica. Međutim, duh ove momčadi, kaljen kroz tešku sezonu u Segundi, nije bio slomljen. Igrači su znali da ih samo čudo može spasiti, a to čudo počelo se materijalizirati tik pred odlazak na poluvrijeme.

Ključni trenutak dogodio se kada je odgovornost preuzeo klupski veteran i ikona, Santi Cazorla. Hladnokrvno je realizirao jedanaesterac i vratio nadu na stadion Carlos Tartiere. Taj pogodak bio je više od samog smanjenja rezultata; bio je to impuls koji je zapalio i momčad i tribine. U drugom poluvremenu, nošeni fantastičnom podrškom, igrači Ovieda krenuli su na sve ili ništa. Samo sedam minuta nakon povratka iz svlačionica, Ilyas Chaira postiže pogodak za 2:1, čime je ukupan rezultat poravnat na 2:2. Prema pravilima, Oviedu je i taj rezultat bio dovoljan za promociju jer su regularni dio sezone završili na višem mjestu na ljestvici. Mogli su se povući i braniti do kraja, no to nije bilo u njihovom karakteru.

Umjesto čuvanja rezultata, momčad Veljka Paunovića nastavila je napadati, tražeći pobjedu kojom bi na najljepši mogući način potvrdili svoj povratak. Nagrada za hrabrost stigla je u 103. minuti produžetka. Francisco Portillo primio je loptu u kaznenom prostoru, okrenuo se i spektakularnim udarcem je poslao u mrežu, izazvavši delirij na stadionu. Bio je to trenutak koji je definitivno prelomio utakmicu i osigurao povijesni uspjeh. "Ne postoje riječi kojima bih opisao što ovo znači za nas. Ovi igrači su heroji, svaki od njih. Zaslužuju ogromno priznanje", izjavio je nakon utakmice vidno emotivni trener Veljko Paunović za LaLiga TV, odajući počast svojim borcima koji su ostavili srce na terenu.

Iako je pobjednik bio odlučen, napetost je kulminirala u samoj završnici utakmice. U posljednjim minutama došlo je do masovnog naguravanja igrača obje momčadi, što je rezultiralo s čak tri crvena kartona. Sudac je isključio Dabida Costasa iz redova Ovieda, dok su gosti ostali s devet igrača nakon što su zbog sudjelovanja u incidentu isključeni Segio Postigo i Unai Egiluz. Te ružne scene, međutim, nisu mogle pokvariti veličanstveno slavlje koje je uslijedilo samo minutu kasnije, kada je sudac označio kraj utakmice i početak nezaboravne fešte u Asturiji.

Uspjeh Ovieda nije samo trijumf igrača i trenera, već i potvrda vizije meksičke grupacije Grupo Pachuca, koja je preuzela klub s jasnim ciljem povratka u elitu. Njihova strategija uključuje ne samo jačanje prve momčadi, već i stvaranje svojevrsnog mosta za talentirane meksičke nogometaše prema europskom nogometu. Ulaskom u LaLigu, projekt dobiva potpuno novu dimenziju, a Oviedo bi u budućnosti mogao postati važna europska ispostava za razvoj igrača iz Srednje Amerike. Ovaj uspjeh osigurava financijsku stabilnost i otvara vrata za daljnja ulaganja, a klub će se u idućoj sezoni u najvišem rangu natjecati s novim prvoligašima Levanteom i Elcheom, dok su iz lige ispali Leganes, Las Palmas i Valladolid.