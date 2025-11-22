Ovo nije ozbiljan rukomet! Zagreb primio čak 39 golova od autsajdera

Nenad Šoštarić debitirao je na klupi rukometaša Zagreba u Paket 24 Premijer ligi, pobjedom u gostima protiv Gorice (43:39). Bila je to u najmanju ruku čudna utakmica.

Gorica je u 47. minuti imala samo minus dva (33:35), a onda je Zagreb ubacio u petu brzinu i serijom 8:2 riješio pitanje pobjednika. Na kraju je došlo do opuštanja pa je Gorica serijom 4:0 došla do podnošljivog poraza.

U redu je ako je već aktualni europski prvak Magdeburg postigao 43 pogotka Zagrebu, ali da Gorica postigne čak 39 pogodaka to je malo zabrinjavajuće.

Najefikasniji kod Zagreba bili su Filip Glavaš s 11 pogodaka, uz samo jedan promašaj, te Ihiar Bialiauski koji je postigao deset pogodaka. Opet su vratari bili lošiji dio momčadi.

Debitirao je Sandro Meštrić ali je imao samo četiri obrane od 25 šutova, a isti broj obrana imao je i Haris Suljević, ali iz 22 udaraca. Kod Gorice su najefikasniji bili Lopac i Lasan koji su postigli po osam pogodaka.

- Ovo nema veze s ozbiljnim rukometom. U redu, pobijedili smo, ali smo primili previše pogodaka. Obrana nije bila na nivou bez obzira što je Gorica cijelu utakmicu igrala sedam na šest u napadu – rekao je Nenad Šoštarić, trener Zagreba.

Pred rukometašima Zagreba dvoboj je 9. kola elitne skupine Lige prvaka, u kojemu će najbolji hrvatski rukometaši gostovati kod mađarskog OTP Bank Pick Szegeda.

Dvoboj najboljeg hrvatskog kluba i mađarskih viceprvaka na rasporedu je u četvrtak, 27. studenoga u Szegedu s početkom u 18.45 sati.