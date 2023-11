'Ovo je posljednja šansa za sve one koji žele na Euro. Razmišljam o vrataru Vojvodine'

Rukometaši Hrvatske okupili su se u Zagrebu, odakle su krenuli u Poreč, gdje će se tjedan dana pripremati za ono što ih čeka u siječnju 2024. godine – Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Za vrijeme sedmodnevnih pripremama reprezentacija će odigrati međusobnu utakmicu u subotu. Jednu će voditi izbornik Goran Perkovac, drugu njegov prvi suradnik Boris Dvoršek.

– Vjerujem da će to biti jača provjera nego da igramo protiv neke od slabijih reprezentacija. Pozvao sam na pripreme velik broj igrača (op.p.32) i bit će to posljednja prilika da se napravi selekcija onih koji bi trebali biti noseća snaga hrvatskog rukometa na nekoliko velikih natjecanja koja nas čekaju u nešto više od godinu dana. Želja je da se maksimalno posvetim slaganju igre i traženju najboljih mogućih rješenja za suparnike koji nas čekaju u Mannheimu u siječnju na europskoj smotri. Stoga sam odbio ponude brojnih reprezentacija koje su s nama željele prijateljski susret, ali isključivo u gostima – rekao je Goran Perkovac, izbornik reprezentacije.

VEZANI ČLANCI:

S osnovnog popisa koji je izbornik objavio prije dva tjedna, nažalost otpali su Luka Cindrić (kvadriceps), Zvonimir Srna (prepone), Matej Mandić (stražnja loža), Marin Šipić (rebra), Halil Jaganjac (rame) i Josip Šarac (viroza). Umjesto njih izbornik je pozvao Karpa Sirotića iz Zagreba, Leona Ljevara, člana slovenskoga kluba Ribnica, te Patrika Hršaka iz Sesveta.

– Još razmišljam o tome da pozovem vratara novosadske Vojvodine, Lučina – dodao je izbornik.

U Poreču će trenirati – vratari: Kuzmanović i Car (oba Nexe), Ivić (Chambéry), Pilipović (Kadetten), Slavić (Limoges); lijeva krila: Mandić (Melsungen), Jelinić (Szeged), Mihić (Wisla), Šnajder (Eisenach); lijevi vanjski: Mamić (Leipzig), Ljevar (Ribnica), Hršak (Sesvete), Ivanković (Celje), Hrstić (Limoges), Lučin (Wisla), Moslavac (Nexe); srednji vanjski: Sirotić (Zagreb), Karačić (Kielce), Duvnjak (Kiel), Vistorop (Balingen), I. Pavlović (Izviđač); desni vanjski: I. Martinović (Melsungen), Maraš (Tatabanya), Stepančić (Szeged), Klarica (Zagreb); desna krila: Glavaš (Zagreb), Šoštarić (Szeged), Molc (Dubrava), Mileta (Windhorst); kružni napadači: Kušan (Limoges), Pribetić (Nexe), Načinović (Montpellier), Grahovac (Balingen).

VEZANI ČLANCI:

– Već na sljedećem popisu za Euro imat ćemo definiranu situaciju po pitanju izbora i ovo je posljednja šansa za sve one koji se žele nametnuti i pokazati da mogu to što od njih želimo i očekujemo. Moramo vratiti ugled koji Hrvatska još uvijek ima u svijetu rukometa. To neće biti lak put, mnogo toga će ovisiti i o rezultatu, svjestan sam toga, ali gledam na situaciju vrlo pozitivno – zaključio je Perkovac.