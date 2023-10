Novi izbornik ženske reprezentacije: 'Ovo je samo dokaz kako je trenerski posao nepredvidljiv'

Nakon sjajne igračke (Metković, Zagreb) i trenerske karijere (Metković, Medveščak, Zagreb, Gorenje Velenje, Chambéry) Ivica Obrvan postao je prvi put izbornik jedne hrvatske reprezentacije. Sadašnji trener Podravka Vegete postao je izbornik hrvatske ženske reprezentacije koju uskoro očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj. Nije Obrvanu prvi put da sjeda na klupu kao izbornik. Do sada je bio izbornik muških reprezentacija Sjeverne Makedonije te Bosne i Hercegovine.

Sve se dogodilo brzo

– Da mi je netko prije godinu dana da ću iz muškog prijeći u ženski rukomet i da ću postati izbornik ženske reprezentacije, ne bih vjerovao. Ali to je nepredvidljivost trenerskog posla i sporta. Dobro, kad sam već prihvatio poziv Podravka Vegete, nisam ni u snu razmišljao da ću ovako brzo postati ženski izbornik. Sve se dogodilo jako brzo, prvo je Nenad Šoštarić otišao na klupu rukometaša Zagreba, a onda sam ga naslijedio na klupi ženske reprezentacije. Nekako smo zamijenili uloge... Nisam puno dvojio kada su me iz saveza pitali želim li biti izbornik, lakše će mi biti raditi trenerski i izbornički posao u istoj zemlji. Do sada sam imao slučaj da sam bio trener francuskog Chambéryja i reprezentacije Sjeverne Makedonije, odnosno trener Zagreba i izbornik Bosne i Hercegovine. Drago mi je da i moj trenutačni klub nije imao ništa protiv – rekao je Obrvan.

GALERIJA Nexe svladao Skjern u EHF Europskoj ligi

Vremena za pripreme za SP nema baš puno?

– Istina. Dobro je da barem poznajem igračice Podravka Vegete i Lokomotive, a na prvom okupljanju upoznat ću se s igračicama koje igraju u inozemstvu. Šteta što za SP nećemo moći računati na Debelić i Ježić, naša prva dva kružna napadača. Nekih novih imena neće biti jer je popis od 35 igračica već odavno otišao prema EHF-u i IHF-u. Uglavnom, za sada neću puno mijenjati u odnosu na Šoštarića koji je s ovom reprezentacijom napravio velike stvari – istaknuo je Obrvan.

Stručni stožer?

– Neću puno mijenjati. Nakon razgovora s direktorom reprezentacije i glavnim tajnikom Saveza vidjet ćemo tko će biti uz mene u sljedećoj reprezentativnoj akciji – naglasio je Obrvan.

Na Svjetskom prvenstvu cilj je osigurati kvalifikacijski turnir za odlazak na Olimpijske igre u Pariz 2024. godine.

– Da bismo bili sigurni da ćemo upasti na kvalifikacijski turnir, morat ćemo igrati četvrtfinale. Ždrijeb je takav da će o prolasku u četvrtfinale odlučivati utakmice protiv Mađarske i Crne Gore u drugom krugu. U našoj skupini imamo Švedsku, domaćina SP-a, Senegal i Kinu. Od te tri reprezentacije možda je Senegal najveća nepoznanica, ali sigurno imaju kvalitetu jer im dosta igračica igra u francuskoj ligi. Jedna igra u Parizu, u klubu u kojem igra i Ćamila Mičijević. Uglavnom, morat ću se ubrzo početi pripremati za proučavanje reprezentacija s kojima ćemo igrati na Svjetskom prvenstvu.

VEZANI ČLANCI:

Možda na prve OI

Kako ste se do sada snašli u ženskom rukometu?

– Jako dobro. Sve zacrtano za sada smo ispunili, a ono što je važno – izboriti s Podravkom igranje u skupini Europske lige. U kvalifikacijama igramo protiv švicarskog sastava Spono Nottwil – rekao je Obrvan.

Kao igrač Ivica Obrvan nikad nije bilo na Olimpijskim igrama, ali bi, eto, mogao kao trener, u Parizu 2024., godine.

Istodobno, Upravni odbor HRS-a imenovao je Izvršni odbor muškog Svjetskog prvenstva 2025. godine kojem će Hrvatska biti domaćin zajedno s Danskom i Švedskom. Izvršni odbor ima devet članova: predsjednik Tomislav Grahovac, Damir Poljak, Zoran Gobac, Silvijo Njirić, Romeo Vrečko, Boris Mesarić, Krešo Prosoli, Branimir Kos i Josip Ćurković.

VIDEO Dinamova legenda posuđivala je prijateljima stotine tisuća eura, na kraju je završila kao beskućnik