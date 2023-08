Ovo je nogometni put Joška Gvardiola: Od mladog dragulja Dinama do najskupljeg braniča u povijesti

Joško Gvardiol je potpisom za Manchester City teškim 90 milijuna eura, postao najskuplji obrambeni igrač u povijesti te najskuplji hrvatski nogometaš ikada. O transferu se pričalo od početka ljetnog prijelaznog roka, a najveće je pitanje bilo hoće li City ponuditi 100 milijuna eura koje je tražio RB Leipzig ili će Nijemci popustiti i sniziti zahtjeve. Priča je okončala potonjim, a premda najveći ovo nije Gvardiolov jedini transfer.

Nogomet je započeo igrati kad mu je bilo tek sedam godina. Otac, sam nekoć amaterski nogometaš u Novigradu, odveo ga je na Trešnjevku gdje su ga zapazili Lokomotiva i NK Zagreb. Na poslijetku je stigla ponuda Dinama koju očito nije mogao odbiti.

Igrao je najprije na poziciji lijevog beka i centralnog veznog, no Dalibor Poldrugač, trener Dinamove akademije, pomaknuo ga je na poziciju stopera. Ispostavilo se da je to bila prava odluka obzirom da je vrlo brzo počeo privlačiti pažnju brojnih europskih klubova među kojima su bili City, Borussia, Leipzig, Bayern, Ajax i Inter.

Dakako to je bilo i zato što rezultati nisu izostajali. U Ligi prvaka mladih 2018/19. godine odigrao je ključnu ulogu u Dinamovom pohodu do četvrtfinala gdje su izgubili od Chelsea raspucavanjima kaznenih udaraca (4:2). Nenad Bjelica ga je potom pozvao u seniorsku momčad kako bi sudjelovao u pripremim utakmicama u sloveniji. Zabio je u prijateljskoj utakmici protiv Klagenfurta i pokazao kako se itekako može nositi i s najvišom razinom.

Tako je 18. listipada 2019. prvi put nastupio u ligaškoj utakmici seniorske momčadi. Ušao je u 87. minuti kao zamjena za Marija Gavranovića. Potvrda njegove izvanrednosti došla je nepunih mjesec dana kasnije kada je u svome drugom nastupu zabio odlučujući gol u pobjedi 1:0 nad Inter Zaperšićem. Time je postao šesti najmlađi strijelac u povijesti Dinama.

Novi uspijeh je uslijedio već u veljači 2020. godine kada je u utakmici Lige prvaka mladih protiv kijevskog Dinama zabio penal koji je zagrebačke plave odveo u osminu finala. Ponovo je zabio protiv Bayerna za ulazak u četvrtinu finala, a toga ljeta uslijedilo je potpisivanje petogodišnjeg ugovora s Dinamom.

Iste je godine u kolovozu nastupio u kvalifikacijskoj utakmici Lige prvaka protiv Cluja. U 54. minuti ušao je kao zamjena Marija Gavranovića. Dinamo je kroz udarce s bijele točke izborio treće pretkolo, a Gvardiol je svoju loptu uputio u mrežu protivničke momčadi. Tada su počele glasine o inozemsnom interesu. Jedna od priča je bila i 22 milijuna eura koje je za tada 18-godišnjeg Gvardiol ponudio Leeds United. Gvardiol ponudu nije prihvatio, a ostanak mu je pružio dodatne prilike za usavršavanje.

U rujnu je uslijedio njegov potpis za RB Leipzig. Potpisao je petogodišnji ugovor uz 16 milijuna eura odštete povrh kojih je dogovorena i isplata bonusa. Samo su dva hrvatska braniča bila skuplja, Dejan Lovren i Duje Ćaleta-Car. Ostatak sezone proveo je u Dinamu, s kojim je igrao u utakmici Europa lige protiv Feyenoorda. Upisao je i svoj prvi pogodak u europskim natjecanjima za seniore u pobjedi nad moskovskim CSKA. Međutim, zbog ozljeda nije mogao nastupiti u utakmici protiv Tottenhama, već se vratio protiv Villareala u travnju 2021. kada je Dinamo izgubio 1:0. Posljednju je utakmicu u plavom dresu odigrao je 22. svibnja protiv Šibenika.

Debi u Bundesligi bio mu je 20. kolovoza 2021. u pobjedi 4:0 nad Stuttgarom. Ubrzo je postao standarni član prve postave. U Ligi prvaka debitirao je 15. rujna protiv Manchester Cityja. Leipzig je tada izgubio rezultatom 6:3. Tri mjeseca poslije zabio je i prvi gol za Leipzig u pobjedi 4:1 protiv Borussije Mönchengladbach. Do kraja sezone osvojio je svoj prvi njemački Kup i sudjelovao u polufinalu Europa lige.

U rujnu 2022. došla je i prva megaponuda iz trećeg kluba. Chelsea je ponudio 90 milijuna eura za hrvatskog braniča, no Gvardiol je to odbio i produžio ugovor s Leipzigom. Mjesec dana poslije zabio je gol u Ligi prvaka za pobjedu 3:2 nad Real Madridom, a spasio je i Leipzig u osmini finala protiv Manchester Cityja golom za izjednačenje u prvoj utakmici osmine finala. Druga utakmica završila je rezultatom od nevjerojantih 7:0 za City, no Gvardiol je postao najmlađi Hrvat koji je zabio u nokaut fazi Lige prvaka.

Reprezentativni poduhvati

Prvi put je u reprezentaciju Hrvatke, onu do 21 godine, pozvan u listopadu 2019. kada mu je bilo tek 17. Pod vodstvom Igora Bišćana prvi put je nastupio u kvalifikacijama za U21 Europsko prvenstvo 2021. protiv Litve. Hrvatska je tada pobjedila s 3:1. U ožujku 2021. je zbog ozljede morao propustiti nastup u grupnoj fazi natjecanja, no ušao je na popis igrača za nokaut fazu, kao i na popis igrača Zlatka Dalića na seniorskom Europskom prvenstvu 2020. godine.

Za vatrene je prvi puta nastupio u prijateljskoj utakmici protiv Belgije u lipnju 2021. godine. Nastupom u prvoj utakmici Europskog prvenstva postao je najmlađi igrač u hrvatskom dresu na velikim natjecanjima. Također, postao je redovan član prve postave hrvatske reprezentacije, a prvi gol za vatrene zabio je protiv Cipra u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Tijekom svog nastupa u Katru bio je poznat po maski koju je nosio. Razlog iza takve odluke nije moda, već to što se u utakmici protiv Freiburga zabio u Willija Orbana i potrgao nos. Tijekom grupne faze potvrdio je svoje mjesto među prvih 11 vatrenih. U utakmici protiv Markona zabio je i prvi gol za Hrvatsku na velikim natjecanjima, a ujedino postao i najmlađi igrač hrvatske reprezentacije koji je upisao pogodak. Imenovan je i igračem utakmice u kojoj je Hrvatska s 2:1 osvojila brončanu medalju.

