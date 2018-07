Ovo je nevjerojatno! Izbornik bi to trebao pokazati svojim igračima!

Hrvatski nogometaši sinoć su nam još jednom priuštili stresnu večer, ali večer koja je još jednom završila sretno za nas i donijela nam silno zadovoljstvo.

Vatreni su pokazali kako su prava momčad s karakterom pa su i Ruse pobijedili nakon jedanaesteraca i plasirali se u polufinale Svjetskog prvenstva u Rusiji. Sljedeći protivnik bit će nam Engleska, ali do srijede još ima vremena, a ovo su trenuci za slavlje.

[video: 25747 / ]

- Imamo sad polufinale i finale ili utakmicu za treće mjesto. Ma idemo dalje, slijedi nam ono najljepše. Nisam sanjao da ćemo do kraja biti na SP-u. Pokazali smo onima koji su pisali protiv nas i pojedinim komentatorima koji su govorili, tim pametnjakovićima koji su govorili i pisali protiv, svašta se nakon američke turneje pisalo o nama, o meni. No, mi smo sad pokazali tko smo i što smo. Ne mislimo stati, guramo i dalje. Neće biti lako. Nisam ja dečke naučio igrati sve je to njihova zasluga, rekao je nakon susreta emotivni Dalić.

I zaista, hrvatski nogometaši na čelu s izbornikom Dalićem igraju vrhunski i zatvorili su usta svim kritičarima. U domovini su stvorili euforiju kakva se nije vidjela od 1998. godine, ovdje se slave naši igrači.

- Valjda će šefovi oprostiti onima koji zbog slavlja sutra neće doći na posao, simpatično je komentirao Dalić.

A sinoćnja pobjeda u Hrvatskoj se slavila do ranih jutarnjih sati. U svim gradovima bilo je prekrasno, pjesma i veselje bili su na svakom koraku i bilo je jako lijepo vidjeti kako smo ponovno svi ujedinjeni.

- Mi igramo za svoj narod, za one napaćene ljude i drago nam je što im možemo donijeti barem malo veselja, govorio je nakon svake utakmice Dalić.

[video: 25748 / ]

Igrači iz generacije 98' otkrili su da su do njih u Francuskoj dopirale informacije o euforiji koja je zahvatila domovinu, a ovi današnji su također isticali kako im to puno znači.

- Vidjeli smo malo što se događa u Hrvatskoj, to nam samo daje dodatni motiv, govorili su u glas.

[video: 25749 / ]

I upravo zbog toga izbornik bi im trebao pokazati ove fotografije i videa koje smo skupili od naših čitateljima, na njima se jasno vidi kakvu veliku stvar su napravili Modrić i društvo...

