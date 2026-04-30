Bernardo Silva napušta City, a osobno ga je zvao trener talijanskog velikana

Trener nogometaša Juventusa Luciano Spalletti osobno je kontaktirao Portugalca Bernarda Silvu, sadašnjeg igrača Manchester Cityja te ga pitao za dolazak u Torino, objavila je La Gazzetta dello Sport u četvrtak.

Na kraju aktualne sezone 31-godišnjem Bernardu Silvi ističe ugovor s klubom iz Manchestera, a vjernost se neće produljiti već će vezni nogometaš pronaći novu sredinu u karijeri. Spalletti je osobnim pozivom pokušao pojačati mogućnost dolaska Bernarda Silve u klub kojeg vodi, s tim da ovo nije prvi kontakt Juventusa i Portugalca.

Čelnici torinskog kluba su razgovarali s igračevim menadžerskim timom te je navodno Bernardu Silvi ponuđen trogodišnji ugovor.

Karijeru je Bernardo Silva počeo u Benfici, a potom je preko Monaca stigao u Manchester City 2017. godine. Bio je važna karika u svim velikim uspjesima tog kluba posljednjih godina, a ukupno je u Premier ligi odigrao 299 utakmica uz 45 pogodaka.

Juventus kojeg vodi 67-godišnji Spalletti trenutačno je četvrti na ljestvici talijanske Serie A i cilj je izboriti plasman u Ligu prvaka iduće sezone. Juventus ima tri boda manje od trećeg Milana, ali i tri više od Coma i Rome koji su na petom i šestom mjestu.

Najbolje će četiri momčadi s ljestvice Serie A izboriti Ligu prvaka.