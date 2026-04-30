Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GRADONAČELNIK OBEĆAO

Ima 38 godina, a dobit će vlastiti kip: 'To je najmanje što je zaslužio'

UEFA Europa League - Quarter Final - First Leg - SC Freiburg v Celta Vigo
Robin Rudel/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.04.2026.
u 21:30

„Proračun za provedbu ovog plana je osiguran, a sljedeći naš korak je poziv na natječaj. To je najmanje što je Iago Aspas zaslužio“, poručio je gradonačelnik Caballero dodavši da je namjera da se kip nalazi između dviju tribina, Marcador i Tribuna.

Legendarni nogometaš Celte iz Viga, 38-godišnji Iago Aspas, dobit će vlastiti kip ispred stadiona ovog španjolskog prvoligaša, obećao je gradonačelnik Viga Abel Caballero.

Profesionalnu karijeru Iago Aspas je počeo u Celti daleke 2006. godine te je iz tog kluba izbivao jedino između 2013. i 2015. kada je bio član Liverpoola i Seville. U Vigo se vratio 2015. godine te i danas nosi svjetlo-plavi dres Celte.

Najbolji je klupski strijelac u povijesti. Ukupno je odigrao više od 500 službenih utakmica za Celtu te je postigao 221 pogodak. U La Ligi je odigrao 364 utakmice te je bio strijelac 155 puta.

Između 2016. i 2023. odigrao je i dvadeset utakmica za španjolsku reprezentaciju uz šest pogodaka.
Ključne riječi
Celta Vigo Iago Aspas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!