Ima 38 godina, a dobit će vlastiti kip: 'To je najmanje što je zaslužio'

Legendarni nogometaš Celte iz Viga, 38-godišnji Iago Aspas, dobit će vlastiti kip ispred stadiona ovog španjolskog prvoligaša, obećao je gradonačelnik Viga Abel Caballero.

„Proračun za provedbu ovog plana je osiguran, a sljedeći naš korak je poziv na natječaj. To je najmanje što je Iago Aspas zaslužio“, poručio je gradonačelnik Caballero dodavši da je namjera da se kip nalazi između dviju tribina, Marcador i Tribuna.

Profesionalnu karijeru Iago Aspas je počeo u Celti daleke 2006. godine te je iz tog kluba izbivao jedino između 2013. i 2015. kada je bio član Liverpoola i Seville. U Vigo se vratio 2015. godine te i danas nosi svjetlo-plavi dres Celte.

Najbolji je klupski strijelac u povijesti. Ukupno je odigrao više od 500 službenih utakmica za Celtu te je postigao 221 pogodak. U La Ligi je odigrao 364 utakmice te je bio strijelac 155 puta.

Između 2016. i 2023. odigrao je i dvadeset utakmica za španjolsku reprezentaciju uz šest pogodaka.